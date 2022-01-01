Виброплита Diam VM- 60/5.5 H

Преимущества

Мощный бензиновый двигатель Honda

Складная рукоятка

Мобильность

Высокая производительность

Прочная металлическая конструкция

Виброплита DIAM VМ-60/5.5H 630030 используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Размер основания плиты 500х360 мм - можно обработать до 450 кв.м. поверхности за один час. Для удобства перемещения виброплита оснащена колесами.