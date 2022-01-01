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Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
    Арт. DIAM_630030
    Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
    Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
    Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
    Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
      Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
      Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
      Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
      Виброплита Diam VM- 60/5.5 H

      Виброплита Diam VM- 60/5.5 H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. DIAM_630030

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита DIAM VМ-60/5.5H 630030 используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Размер основания плиты 500х360 мм - можно обработать до 450 кв.м. поверхности за один час. Для удобства перемещения виброплита оснащена колесами.

        Преимущества

        • Мощный бензиновый двигатель Honda
        • Складная рукоятка
        • Мобильность
        • Высокая производительность
        • Прочная металлическая конструкция