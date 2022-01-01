Виброплита Diam VM- 60/5.5 H
Арт. DIAM_630030
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|60
- Виброплита DIAM VМ-60/5.5H 630030 используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Размер основания плиты 500х360 мм - можно обработать до 450 кв.м. поверхности за один час. Для удобства перемещения виброплита оснащена колесами.
Преимущества
- Мощный бензиновый двигатель Honda
- Складная рукоятка
- Мобильность
- Высокая производительность
- Прочная металлическая конструкция