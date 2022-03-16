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Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
5.0
2
90 093 ₽
90 095 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Арт. X237139
5.0
2
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
  • Персональная скидка
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019
Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019

Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019

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  • -2 ₽
90 093 ₽
90 095 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X237139
5.0
2

Характеристики

Производитель
Diam
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
80
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 ₽
90 093 ₽
90 095 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброплита DIAM VM-80/5.5H 630019 - профессиональный инструмент, который используется при для уплотнения различных видов покрытий во время дорожных и строительных работ. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160 - можно работать в местах отсутствия электроэнергии. При глубине уплотнения 300 мм, этот инструмент может обрабатывать до 660 кв.м. поверхности в час. Складная рукоятка обеспечивает простоту и легкость хранения и транспортировки виброплиты. Удобное расположение органов управления. Для удобства оператора рычажок регулировки оборотов двигателя выведен на ручку. Простота запуска. Виброплита оснащена ручным стартером - можно быстро запустить инструмент в работу. Простота перемещения. Инструмент оснащен колесами - можно с легкостью перемещать его по строительному объекту. Защитный кожух. Металлический защитный кожух не только защищает движущиеся механизмы виброплиты DIAM VM-80/5.5H 5000630019 от попадания песка и пыли, но и предохраняет оператора от получения травм во время работы. Простота дозаправки. Благодаря удобному расположению топливного бака, можно быстро дозаправить инструмент.

    Преимущества

    • Мощный бензиновый двигатель Honda
    • Складная рукоятка
    • Мобильность
    • Высокая производительность
    • Прочная металлическая конструкция