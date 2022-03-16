Виброплита бензиновая Diam VM-80/5.5H 630019

Преимущества

Мощный бензиновый двигатель Honda

Складная рукоятка

Мобильность

Высокая производительность

Прочная металлическая конструкция

Виброплита DIAM VM-80/5.5H 630019 - профессиональный инструмент, который используется при для уплотнения различных видов покрытий во время дорожных и строительных работ. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160 - можно работать в местах отсутствия электроэнергии. При глубине уплотнения 300 мм, этот инструмент может обрабатывать до 660 кв.м. поверхности в час. Складная рукоятка обеспечивает простоту и легкость хранения и транспортировки виброплиты. Удобное расположение органов управления. Для удобства оператора рычажок регулировки оборотов двигателя выведен на ручку. Простота запуска. Виброплита оснащена ручным стартером - можно быстро запустить инструмент в работу. Простота перемещения. Инструмент оснащен колесами - можно с легкостью перемещать его по строительному объекту. Защитный кожух. Металлический защитный кожух не только защищает движущиеся механизмы виброплиты DIAM VM-80/5.5H 5000630019 от попадания песка и пыли, но и предохраняет оператора от получения травм во время работы. Простота дозаправки. Благодаря удобному расположению топливного бака, можно быстро дозаправить инструмент.