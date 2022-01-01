Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
Арт. DIAM_630036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|115
- Виброплита DIAM VMR-115/5.5H 630036 - компактный, профессиональный инструмент, применяемый при строительных работах для уплотнения различных дорожных покрытий. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Продуманная форма основания плиты - для удобной обработки поверхностей в траншеях, а также около фундаментов и стен зданий.
Преимущества
- Мощный бензиновый двигатель Honda
- Эргономичная рукоятка
- Мобильность
- Высокая производительность
- Прочная металлическая конструкция