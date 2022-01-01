Виброплита Diam VMR-115/5.5Н

Преимущества

Мощный бензиновый двигатель Honda

Эргономичная рукоятка

Мобильность

Высокая производительность

Прочная металлическая конструкция





Виброплита DIAM VMR-115/5.5H 630036 - компактный, профессиональный инструмент, применяемый при строительных работах для уплотнения различных дорожных покрытий. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Продуманная форма основания плиты - для удобной обработки поверхностей в траншеях, а также около фундаментов и стен зданий.