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Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
    Арт. DIAM_630036
    Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-115/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-115/5.5Н

      Виброплита Diam VMR-115/5.5Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. DIAM_630036

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		115
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита DIAM VMR-115/5.5H 630036 - компактный, профессиональный инструмент, применяемый при строительных работах для уплотнения различных дорожных покрытий. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Продуманная форма основания плиты - для удобной обработки поверхностей в траншеях, а также около фундаментов и стен зданий.

        Преимущества

        • Мощный бензиновый двигатель Honda
        • Эргономичная рукоятка
        • Мобильность
        • Высокая производительность
        • Прочная металлическая конструкция