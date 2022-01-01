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Виброплита Masalta MS 100-4
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Masalta MS 100-4
    Арт. X23761
    Виброплита Masalta MS 100-4

      Виброплита Masalta MS 100-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X23761

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Ширина плиты, мм
      		610
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		93
      Габариты, мм
      		1100x460x660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита (Honda GX160, 5.5 л.с., 93 кг, бак, рама) Masalta MS100-4 ВИБ091 представляет собой мощное строительное оборудование для уплотнения поверхностей. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную работу агрегата. Массивная конструкция способствует эффективности применения. Вибратор располагается в центре плиты, что обеспечивает равномерное распределение колебаний в процессе эксплуатации. С помощью виброплиты оператор обрабатывает до 770 кв м за 1 час.

        Преимущества

        • Открытая конструкция уменьшает скапливание грязи
        • Расположенный в центре вибратор равномерно распределяет ударную силу по основанию плиты
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Контроль дроссельной заслонки
        • Скорость - 45 см/с