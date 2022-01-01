Виброплита Masalta MS 100-4

Преимущества

Открытая конструкция уменьшает скапливание грязи

Расположенный в центре вибратор равномерно распределяет ударную силу по основанию плиты

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Контроль дроссельной заслонки

Скорость - 45 см/с

Виброплита (Honda GX160, 5.5 л.с., 93 кг, бак, рама) Masalta MS100-4 ВИБ091 представляет собой мощное строительное оборудование для уплотнения поверхностей. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную работу агрегата. Массивная конструкция способствует эффективности применения. Вибратор располагается в центре плиты, что обеспечивает равномерное распределение колебаний в процессе эксплуатации. С помощью виброплиты оператор обрабатывает до 770 кв м за 1 час.