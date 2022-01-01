Виброплита Masalta MS 100-4
Арт. X23761
Характеристики
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Производитель
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Ширина плиты, мм
|610
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|93
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Габариты, мм
|1100x460x660
- Виброплита (Honda GX160, 5.5 л.с., 93 кг, бак, рама) Masalta MS100-4 ВИБ091 представляет собой мощное строительное оборудование для уплотнения поверхностей. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную работу агрегата. Массивная конструкция способствует эффективности применения. Вибратор располагается в центре плиты, что обеспечивает равномерное распределение колебаний в процессе эксплуатации. С помощью виброплиты оператор обрабатывает до 770 кв м за 1 час.
Преимущества
- Открытая конструкция уменьшает скапливание грязи
- Расположенный в центре вибратор равномерно распределяет ударную силу по основанию плиты
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Контроль дроссельной заслонки
- Скорость - 45 см/с