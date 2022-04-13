Виброплита Masalta MS 50-2

Преимущества

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки

Открытая подошва обеспечивает самоочищение

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Специальные соединения уменьшают вибрацию рукоятки

Защитный кожух от песка и грязи

Круглый край предохраняет корпус и выравнивает поверхность вокруг рабочего участка

Частота (об.) - 5900

Скорость (см/с) - 37

Виброплита (2.5 л/с, 54 кг, колеса, складная ручка) Masalta MS50-2 ВИБ028 обеспечивает уплотнение поверхности на строительных площадках, а также в процессе ремонта дорожного полотна. Складная рукоять существенно облегчает как транспортировку, так и хранение модели. Подошва открытого типа не накапливает в себе частицы песка и прочие загрязнения. Защитный кожух исключает попадание грунта на ременную передачу. Виброплита способна обрабатывать до 350 кв м за 1 час