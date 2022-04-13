Виброплита Masalta MS 50-2
Арт. X237958
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|54
- Виброплита (2.5 л/с, 54 кг, колеса, складная ручка) Masalta MS50-2 ВИБ028 обеспечивает уплотнение поверхности на строительных площадках, а также в процессе ремонта дорожного полотна. Складная рукоять существенно облегчает как транспортировку, так и хранение модели. Подошва открытого типа не накапливает в себе частицы песка и прочие загрязнения. Защитный кожух исключает попадание грунта на ременную передачу. Виброплита способна обрабатывать до 350 кв м за 1 час
Преимущества
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки
- Открытая подошва обеспечивает самоочищение
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Специальные соединения уменьшают вибрацию рукоятки
- Защитный кожух от песка и грязи
- Круглый край предохраняет корпус и выравнивает поверхность вокруг рабочего участка
- Частота (об.) - 5900
- Скорость (см/с) - 37