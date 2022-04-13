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Виброплита Masalta MS 50-2
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Masalta MS 50-2
    Арт. X237958
    5.0
    2
    Виброплита Masalta MS 50-2
    Виброплита Masalta MS 50-2
      Виброплита Masalta MS 50-2
      Виброплита Masalta MS 50-2

      Виброплита Masalta MS 50-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X237958
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита (2.5 л/с, 54 кг, колеса, складная ручка) Masalta MS50-2 ВИБ028 обеспечивает уплотнение поверхности на строительных площадках, а также в процессе ремонта дорожного полотна. Складная рукоять существенно облегчает как транспортировку, так и хранение модели. Подошва открытого типа не накапливает в себе частицы песка и прочие загрязнения. Защитный кожух исключает попадание грунта на ременную передачу. Виброплита способна обрабатывать до 350 кв м за 1 час

        Преимущества

        • Складывающаяся ручка для удобной транспортировки
        • Открытая подошва обеспечивает самоочищение
        • Встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию рукоятки
        • Защитный кожух от песка и грязи
        • Круглый край предохраняет корпус и выравнивает поверхность вокруг рабочего участка
        • Частота (об.) - 5900
        • Скорость (см/с) - 37