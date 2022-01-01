Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D

Преимущества

Mikasa 10,1 кН двиг. Subaru EH12-2D, бензин MVB-85 удобна в использовании

Складная ручка для компактной транспортировки

Четырехтактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов

Идеальные для плиточных работ габариты, сила удара и вес

Высокая степень надежности и стойкости к тяжелым условиям работы

Максимальный крутящий момент двигателя - 7.5 Нм при 2600 об/мин

Размер резинового ролика: ширина - 320 мм, диаметр - 73 мм

Частота удара - 5600 об/мин

Виброплита для укладки плитки Mikasa 10,1 кН двиг. Subaru EH12-2D, бензин MVB-85 разработана для уплотнения брусчатки и укладки тротуарной плитки шириной 30, 60 см. Модель отличается запатентованной системой смазки и компонентами высокой прочности. Благодаря автоматической декомпрессии мотор очень легко заводится. Резиновые ролики обеспечивают ровную укладку плитки без повреждений. Герметичная защита ремня предотвращает загрязнение привода и попадание внутрь инертных материалов (песок, гравий). Прочная рама предусмотрена для транспортировки оборудования грузоподъемными механизмами.