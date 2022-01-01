Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
Арт. 1128326
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|92
- Виброплита для укладки плитки Mikasa 10,1 кН двиг. Subaru EH12-2D, бензин MVB-85 разработана для уплотнения брусчатки и укладки тротуарной плитки шириной 30, 60 см. Модель отличается запатентованной системой смазки и компонентами высокой прочности. Благодаря автоматической декомпрессии мотор очень легко заводится. Резиновые ролики обеспечивают ровную укладку плитки без повреждений. Герметичная защита ремня предотвращает загрязнение привода и попадание внутрь инертных материалов (песок, гравий). Прочная рама предусмотрена для транспортировки оборудования грузоподъемными механизмами.
Преимущества
- Mikasa 10,1 кН двиг. Subaru EH12-2D, бензин MVB-85 удобна в использовании
- Складная ручка для компактной транспортировки
- Четырехтактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов
- Идеальные для плиточных работ габариты, сила удара и вес
- Высокая степень надежности и стойкости к тяжелым условиям работы
- Максимальный крутящий момент двигателя - 7.5 Нм при 2600 об/мин
- Размер резинового ролика: ширина - 320 мм, диаметр - 73 мм
- Частота удара - 5600 об/мин