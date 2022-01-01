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Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
    Арт. 1128326
    Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
    Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
    Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
    Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
    Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
      Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
      Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
      Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
      Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D
      Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D

      Виброплита Caiman Mikasa MVB-85, двиг. Subaru EH12-2D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1128326

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		92
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита для укладки плитки Mikasa 10,1 кН двиг. Subaru EH12-2D, бензин MVB-85 разработана для уплотнения брусчатки и укладки тротуарной плитки шириной 30, 60 см. Модель отличается запатентованной системой смазки и компонентами высокой прочности. Благодаря автоматической декомпрессии мотор очень легко заводится. Резиновые ролики обеспечивают ровную укладку плитки без повреждений. Герметичная защита ремня предотвращает загрязнение привода и попадание внутрь инертных материалов (песок, гравий). Прочная рама предусмотрена для транспортировки оборудования грузоподъемными механизмами.

        Преимущества

        • Mikasa 10,1 кН двиг. Subaru EH12-2D, бензин MVB-85 удобна в использовании
        • Складная ручка для компактной транспортировки
        • Четырехтактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов
        • Идеальные для плиточных работ габариты, сила удара и вес
        • Высокая степень надежности и стойкости к тяжелым условиям работы
        • Максимальный крутящий момент двигателя - 7.5 Нм при 2600 об/мин
        • Размер резинового ролика: ширина - 320 мм, диаметр - 73 мм
        • Частота удара - 5600 об/мин