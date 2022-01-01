Виброплита MVC-40H, двиг. Honda GX100, бензин

Преимущества

Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX100 имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов

Кованая уплотнительная плита выполнена из особого сплава для обеспечения повышенной стойкости к износу и вибрационным нагрузкам

За счет смещения эксцентриков максимально близко к опорной плите обеспечивается сниженный центр тяжести, благодаря чему виброплита может сохранять стабильность при уклоне до 35%

За счет вращения эксцентриков в вибрационном блоке смазка подается непосредственно к подшипникам. Такая технология позволяет увеличить износостойкость конструкции и продлить ее срок службы

Клиновидный ремень со специальной ленточной вставкой гарантирует надежность приводного узла

Герметичная защита ремня препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода. Защита выполнена из литого алюминия для повышения надежности

Рама с транспортировочным кронштейном защищает элементы агрегата от внешнего воздействия, а также обеспечивает удобство погрузки и выгрузки виброплиты при ее транспортировке

Агрегат со сложенной рукояткой занимает меньше пространства, что обеспечивает удобство хранения и перевозки

Вибрационная плита Mikasa MVC-40H - самая компактная модель в линейке прямоходных виброплит Mikasa. Благодаря небольшой рабочей ширине всего 295 мм она прекрасно подойдет для решения задач уплотнения поверхностей возле препятствий и в узких местах. Плиту можно использовать на всех типах поверхностей: асфальт, брусчатка и другие. Плита станет отличным помощником при обустройстве парковых зон, велосипедных дорожек, скейт-площадок и т.д.