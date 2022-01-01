Виброплита Caiman Mikasa MVC-98D VAS, двиг. Yanmar L48N, дизель

Преимущества

Четырехтактный дизельный двигатель Yanmar L48N воздушного охлаждения (Япония) - чрезвычайно компактный из линейки дизельных двигателей Yanmar, имеющий самую миниатюрную в мире систему прямого впрыска, имеющую такой высокий уровень эффективности, которая позволяет обеспечить максимальную отдачу из каждой капли топлива. При этом двигатель не только мощный, но и экологически безопасный, обладающий низким уровнем шума и вибрации, быстрым и легким запуском

Уникальная система гашения вибрации (VAS) - обеспечивает сегодня самый низкий на рынке уровень вибрации, передаваемой на руки оператора, чтобы минимизировать усталость даже после долгого рабочего дня

Съемный бак для воды емкостью 13 л - бак снимается без помощи инструментов, имеет независимый клапан отключения подачи воды

Самоочищающаяся плита - не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности

Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу

Герметичная защита ремня - препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода

Сделана из литого алюминия, отводит лишнее тепло для повышения надежности

Дизельная виброплита Mikasa MVC-98D VAS оснащена четырехтактным двигателем Yanmar L48N. Он обладает одной из самых миниатюрных систем прямого впрыска, что позволяет получать максимальную выработку из каждой капли топлива. Двигатель безопасен для окружающей среды, имеет низкий уровень шума и вибрации. Используемая система гашения вибрации снижает к минимуму усталость оператора. Объемный водяной бак снимается без специальных инструментов. Усиленная двойная конструкция плиты защищает ее от износа и гарантирует высокую надежность.