Виброплита Caiman MVH-128GH, двиг. Honda GX160, бензин
Арт. 1128485
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|122
- Реверсивная вибрационная плита Mikasa MVH-128GH с системой VAS характеризуется небольшими габаритами и в то же время высокой производительностью. Плавное переключение с переднего хода на реверсивный идеально подходит для работы в условиях, где невозможно развернуться (например, в траншеях или при проведении фундаментных работ). Доступные опции (приобретаются отдельно): бак для воды емкостью 11 л, тележка для транспортировки.
Преимущества
- Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX160 имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов
- Уникальная система гашения вибрации (VAS) передаваемой на руки оператора, чтобы минимизировать усталость даже после долгого рабочего дня
- Циклонный воздухоочиститель высокой эффективностью фильтрации пыли улучшает качество работы двигателя и увеличивает межсервисные интервалы обслуживания фильтра
- Тахометр и счетчик моточасов при работе показывает количество оборотов двигателя и количество отработанного времени – это удобно для определения момента проведения очередного обслуживания, а также для расчетов при проведении подрядных работ, сдачи оборудования в аренду
- Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом
- Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора
- Самоочищающаяся плита не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу.
- Герметичная защита ремня препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода
- Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты