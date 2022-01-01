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Виброплита Caiman MVH-128GH, двиг. Honda GX160, бензин
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Caiman MVH-128GH, двиг. Honda GX160, бензин
    Арт. 1128485
    Виброплита Caiman MVH-128GH, двиг. Honda GX160, бензин

      Виброплита Caiman MVH-128GH, двиг. Honda GX160, бензин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1128485

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		122
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Реверсивная вибрационная плита Mikasa MVH-128GH с системой VAS характеризуется небольшими габаритами и в то же время высокой производительностью. Плавное переключение с переднего хода на реверсивный идеально подходит для работы в условиях, где невозможно развернуться (например, в траншеях или при проведении фундаментных работ). Доступные опции (приобретаются отдельно): бак для воды емкостью 11 л, тележка для транспортировки.

        Преимущества

        • Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX160 имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов
        • Уникальная система гашения вибрации (VAS) передаваемой на руки оператора, чтобы минимизировать усталость даже после долгого рабочего дня
        • Циклонный воздухоочиститель высокой эффективностью фильтрации пыли улучшает качество работы двигателя и увеличивает межсервисные интервалы обслуживания фильтра
        • Тахометр и счетчик моточасов при работе показывает количество оборотов двигателя и количество отработанного времени – это удобно для определения момента проведения очередного обслуживания, а также для расчетов при проведении подрядных работ, сдачи оборудования в аренду
        • Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом
        • Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора
        • Самоочищающаяся плита не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу.
        • Герметичная защита ремня препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода
        • Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты