Виброплита Caiman MVH-128GH, двиг. Honda GX160, бензин

Преимущества

Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX160 имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов

Уникальная система гашения вибрации (VAS) передаваемой на руки оператора, чтобы минимизировать усталость даже после долгого рабочего дня

Циклонный воздухоочиститель высокой эффективностью фильтрации пыли улучшает качество работы двигателя и увеличивает межсервисные интервалы обслуживания фильтра

Тахометр и счетчик моточасов при работе показывает количество оборотов двигателя и количество отработанного времени – это удобно для определения момента проведения очередного обслуживания, а также для расчетов при проведении подрядных работ, сдачи оборудования в аренду

Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом

Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора

Самоочищающаяся плита не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу.

Герметичная защита ремня препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода

Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты

Реверсивная вибрационная плита Mikasa MVH-128GH с системой VAS характеризуется небольшими габаритами и в то же время высокой производительностью. Плавное переключение с переднего хода на реверсивный идеально подходит для работы в условиях, где невозможно развернуться (например, в траншеях или при проведении фундаментных работ). Доступные опции (приобретаются отдельно): бак для воды емкостью 11 л, тележка для транспортировки.