Виброплита реверсивная Caiman MVH-408DSZ, двиг. Hatz 1B50, дизель

Преимущества

Дизельный одноцилиндровый двигатель Hatz 1B50 с воздушным охлаждением и электрозапуском. Многократно тестировался в работе на виброплитах, а также самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Характеризуется высокой надежностью и износостойкостью, низким расходом топлива и длительным сроком службы. При этом двигатель обладает компактными размерами и небольшим весом за счет применения легких металлов. Имеет систему прямого впрыска, кованый коленвал, клапанное газораспределение, охлаждающий вентилятор и генератор, встроенные в маховик, фильтр циклонного типа

Система мониторинга уплотнения Compas II (опция). Специальный сенсор способен определять твердость почвы и степень сжатия, необходимую для достижения требуемого уровня, что позволяет значительно сэкономить рабочее время. Данная функция является опцией - не входит в стандартную комплектацию виброплиты

Передний и задний ход, а также работа на месте управляются при помощи гидропривода. Переключение выполняется одним рычагом

Регулируемая по высоте складная рукоятка позволяет отрегулировать высоту под любой рост оператора, складывается для удобства транспортировки

Амортизация рукоятки управления снижает вибрацию, передаваемую на руки оператора

Ремень и трансмиссия надежно защищены от попадания грязи и твердых частиц

Защитная рама с шумоизоляцией предохраняет двигатель от внешних повреждений, имеет подъемный кронштейн для облегчения погрузки и разгрузки. Передняя крышка широко откидывается для проведения обслуживания

Подошва из чугуна с шаровидным графитом обладает высокой стойкостью к износу, вибрационным и абразивным нагрузкам

Счетчик часов работы облегчает определение момента наступления очередного техобслуживания, а также затрат времени при расчетах за подрядные работы

Реверсивная вибрационная плита Mikasa MVH-408DSZ обладает силой удара 55 кН. Она имеет сенсор, определяющий плотность почвы и степень сжатия. Такая машина легко справится с задачей уплотнения несвязного или умеренно связного грунта (суглинок, глина, сыпучий грунт).