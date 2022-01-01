Виброплита реверсивная Caiman MVH-408DSZ, двиг. Hatz 1B50, дизель
Арт. 1128515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|408
- Реверсивная вибрационная плита Mikasa MVH-408DSZ обладает силой удара 55 кН. Она имеет сенсор, определяющий плотность почвы и степень сжатия. Такая машина легко справится с задачей уплотнения несвязного или умеренно связного грунта (суглинок, глина, сыпучий грунт).
Преимущества
- Дизельный одноцилиндровый двигатель Hatz 1B50 с воздушным охлаждением и электрозапуском. Многократно тестировался в работе на виброплитах, а также самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Характеризуется высокой надежностью и износостойкостью, низким расходом топлива и длительным сроком службы. При этом двигатель обладает компактными размерами и небольшим весом за счет применения легких металлов. Имеет систему прямого впрыска, кованый коленвал, клапанное газораспределение, охлаждающий вентилятор и генератор, встроенные в маховик, фильтр циклонного типа
- Система мониторинга уплотнения Compas II (опция). Специальный сенсор способен определять твердость почвы и степень сжатия, необходимую для достижения требуемого уровня, что позволяет значительно сэкономить рабочее время. Данная функция является опцией - не входит в стандартную комплектацию виброплиты
- Передний и задний ход, а также работа на месте управляются при помощи гидропривода. Переключение выполняется одним рычагом
- Регулируемая по высоте складная рукоятка позволяет отрегулировать высоту под любой рост оператора, складывается для удобства транспортировки
- Амортизация рукоятки управления снижает вибрацию, передаваемую на руки оператора
- Ремень и трансмиссия надежно защищены от попадания грязи и твердых частиц
- Защитная рама с шумоизоляцией предохраняет двигатель от внешних повреждений, имеет подъемный кронштейн для облегчения погрузки и разгрузки. Передняя крышка широко откидывается для проведения обслуживания
- Подошва из чугуна с шаровидным графитом обладает высокой стойкостью к износу, вибрационным и абразивным нагрузкам
- Счетчик часов работы облегчает определение момента наступления очередного техобслуживания, а также затрат времени при расчетах за подрядные работы