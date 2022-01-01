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Виброплита реверсивная Caiman MVH-120GE, двиг. Subaru EX17, бензин
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита реверсивная Caiman MVH-120GE, двиг. Subaru EX17, бензин
    Арт. 1128480
    Виброплита реверсивная Caiman MVH-120GE, двиг. Subaru EX17, бензин

      Виброплита реверсивная Caiman MVH-120GE, двиг. Subaru EX17, бензин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1128480

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		118
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Реверсивная вибрационная плита - японская машина с силой удара 22,5 кН, оснащенная двигателем Subaru. Она способна перемещаться как вперед, так и назад, уплотнять связанный грунт, асфальт, песчаные и наклонные поверхности. Модель прекрасно подойдет для работы в узких стесненных условиях, трашнеях, при прокладке коммуникаций (кабели, трубы), укладке фундамента и т.д.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EH17-2D (Япония) с верхним расположением клапанов имеет инновационную систему механической декомпрессии, новую форму камеры сгорания, благодаря чему двигатель очень легко запускается. Применение ряда инноваций и высокопрочных компонентов позволило достичь высокой степени надежности и стойкости к тяжелым условиям работы
        • Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом
        • Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора
        • Самоочищающаяся плита не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу
        • Герметичная защита ремня препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода
        • Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты