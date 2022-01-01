Виброплита реверсивная Caiman MVH-120GE, двиг. Subaru EX17, бензин

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EH17-2D (Япония) с верхним расположением клапанов имеет инновационную систему механической декомпрессии, новую форму камеры сгорания, благодаря чему двигатель очень легко запускается. Применение ряда инноваций и высокопрочных компонентов позволило достичь высокой степени надежности и стойкости к тяжелым условиям работы

Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом

Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора

Самоочищающаяся плита не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу

Герметичная защита ремня препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода

Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты

Реверсивная вибрационная плита - японская машина с силой удара 22,5 кН, оснащенная двигателем Subaru. Она способна перемещаться как вперед, так и назад, уплотнять связанный грунт, асфальт, песчаные и наклонные поверхности. Модель прекрасно подойдет для работы в узких стесненных условиях, трашнеях, при прокладке коммуникаций (кабели, трубы), укладке фундамента и т.д.