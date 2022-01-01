Виброплита реверсивная Caiman MVH-158GH, двиг. Honda GX200, бензин

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX200 (Япония) с верхним расположением клапанов. Обеспечивает высокую эффективность сжигания топлива и производительность, при этом низкий уровень выхлопов. Мотор гарантирует высокую надежность: чугунная гильза цилиндра, верхнее расположение клапанов, опорный шарикоподшипник коленвала, изготовленного из закаленной стали, защитное отключение при опасном снижении уровня масла. Высокий уровень разработок позволил добиться точного соответствия всех компонентов, поэтому двигатель обладает низким уровнем шума и вибрации. Кроме того, механизм прост в эксплуатации и обслуживании: легкое управление дросселем, большая крышка топливного бака, наличие сливной пробки для масла, удобный доступ к свече зажигания, легкий запуск благодаря автоматической системе механической декомпрессии. Двигатель соответствует строгим экологическим нормам CARB и EPA

Уникальная система гашения вибрации (VAS). Обеспечивает сегодня самый низкий на рынке уровень вибрации, передаваемой на руки оператора, чтобы минимизировать усталость даже после долгого рабочего дня

Циклонный воздушный фильтр. Циклонный воздухоочиститель высокой эффективностью фильтрации пыли улучшает качество работы двигателя и увеличивает межсервисные интервалы обслуживания фильтра

Тахометр и счетчик моточасов. При работе показывает количество оборотов двигателя и количество отработанного времени – это удобно для определения момента проведения очередного обслуживания, а также для расчетов при проведении подрядных работ, сдачи оборудования в аренду

Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом

Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка. Дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора

Самоочищающаяся плита. Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу.

Герметичная защита ремня. Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода

Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами. Защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты

Виброплита реверсивная бензиновая CAIMAN MVH-158GH - модель с бензиновым двигателем Honda, антивибрационной системой VAS, силой удара 27 кН и частотой 5400 ударов в минуту. Благодаря тому, что машина может двигаться как вперед, так и назад, она идеально подходит для работы в условиях, где невозможно развернуться (например, в траншеях или при проведении фундаментных работ).