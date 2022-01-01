Виброплита реверсивная MVH-209GH, двиг. Honda GX240, бензин

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX240 (Япония) с верхним расположением клапанов обеспечивает высокую эффективность сжигания топлива и производительность, при этом низкий уровень выхлопов. Мотор гарантирует высокую надежность: чугунная гильза цилиндра, верхнее расположение клапанов, опорный шарикоподшипник коленвала, изготовленного из закаленной стали, защитное отключение при опасном снижении уровня масла. Высокий уровень разработок позволил добиться точного соответствия всех компонентов, поэтому двигатель обладает низким уровнем шума и вибрации. Кроме того, механизм прост в эксплуатации и обслуживании: легкое управление дросселем, большая крышка топливного бака, наличие сливной пробки для масла, удобный доступ к свече зажигания, легкий запуск благодаря автоматической системе механической декомпрессии. Двигатель соответствует строгим экологическим нормам CARB и EPA

Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом

Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка. Дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора

Самоочищающаяся плита. Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу

Герметичная защита ремня. Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода

Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами. Защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты

Реверсивная вибрационная плита Mikasa MVH-208GH - модель с бензиновым двигателем Honda и платформой 600х520 мм. Благодаря тому, что машина может двигаться как вперед, так и назад, она идеально подходит для работы в условиях, где невозможно развернуться (например, в траншеях или при проведении фундаментных работ).