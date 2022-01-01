Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Виброплита реверсивная MVH-209GH, двиг. Honda GX240, бензин
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита реверсивная MVH-209GH, двиг. Honda GX240, бензин
    Арт. 1128501
    Виброплита реверсивная MVH-209GH, двиг. Honda GX240, бензин

      Виброплита реверсивная MVH-209GH, двиг. Honda GX240, бензин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1128501

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		219
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Реверсивная вибрационная плита Mikasa MVH-208GH - модель с бензиновым двигателем Honda и платформой 600х520 мм. Благодаря тому, что машина может двигаться как вперед, так и назад, она идеально подходит для работы в условиях, где невозможно развернуться (например, в траншеях или при проведении фундаментных работ).

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX240 (Япония) с верхним расположением клапанов обеспечивает высокую эффективность сжигания топлива и производительность, при этом низкий уровень выхлопов. Мотор гарантирует высокую надежность: чугунная гильза цилиндра, верхнее расположение клапанов, опорный шарикоподшипник коленвала, изготовленного из закаленной стали, защитное отключение при опасном снижении уровня масла. Высокий уровень разработок позволил добиться точного соответствия всех компонентов, поэтому двигатель обладает низким уровнем шума и вибрации. Кроме того, механизм прост в эксплуатации и обслуживании: легкое управление дросселем, большая крышка топливного бака, наличие сливной пробки для масла, удобный доступ к свече зажигания, легкий запуск благодаря автоматической системе механической декомпрессии. Двигатель соответствует строгим экологическим нормам CARB и EPA
        • Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом
        • Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка. Дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора
        • Самоочищающаяся плита. Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу
        • Герметичная защита ремня. Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода
        • Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами. Защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты