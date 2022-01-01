Виброплита реверсивная Caiman MVH-308GH, двиг. Honda GX270, бензин
Арт. 1128505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|310
- Реверсивная виброплита Mikasa MVH-308GH - японская модель с силой удара 45 кН. Она обладает более высокой эффективностью, чем предыдущие модели, за счет снижения центра тяжести и новой структуры вибромеханизма. Ходовые качества машины и ее производительность благодаря этому увеличены на 10-20%.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX270 (Япония) с верхним расположением клапанов имеет чрезвычайно низкий расход топлива, уникальную систему, снижающую уровень выброса отработавших газов, при этом обладает высокой мощностью. Все компоненты рассчитаны на длительную бесперебойную работу даже в сложных условиях. Прост в обслуживании и легко запускается, как и все двигатели Honda
- Чугунное основание двигателя улучшает весовую балансировку машины, увеличивает надежность конструкции
- Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса
- Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом
- Циклонный фильтр имеет в 4 раза большую производительность по сравнению с обычными фильтрами, снижает риск блокировки доступа воздуха из-за обильных загрязнений воздуха
- Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора
- Самоочищающаяся ребристая плита не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция и ребристая сталь обеспечивают высокую надежность и стойкость к износу
- Герметичная защита ремня препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода
- Монолитная защитная рама со звукопоглощающими элементами защищает двигатель от внешних механических воздействий и попадания гравия, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты
- Откидная передняя крышка широко открывается вперед для удобства обслуживания