Виброплита реверсивная Caiman MVH-308GH, двиг. Honda GX270, бензин

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX270 (Япония) с верхним расположением клапанов имеет чрезвычайно низкий расход топлива, уникальную систему, снижающую уровень выброса отработавших газов, при этом обладает высокой мощностью. Все компоненты рассчитаны на длительную бесперебойную работу даже в сложных условиях. Прост в обслуживании и легко запускается, как и все двигатели Honda

Чугунное основание двигателя улучшает весовую балансировку машины, увеличивает надежность конструкции

Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса

Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом

Циклонный фильтр имеет в 4 раза большую производительность по сравнению с обычными фильтрами, снижает риск блокировки доступа воздуха из-за обильных загрязнений воздуха

Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора

Самоочищающаяся ребристая плита не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция и ребристая сталь обеспечивают высокую надежность и стойкость к износу

Герметичная защита ремня препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода

Монолитная защитная рама со звукопоглощающими элементами защищает двигатель от внешних механических воздействий и попадания гравия, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты

Откидная передняя крышка широко открывается вперед для удобства обслуживания

Реверсивная виброплита Mikasa MVH-308GH - японская модель с силой удара 45 кН. Она обладает более высокой эффективностью, чем предыдущие модели, за счет снижения центра тяжести и новой структуры вибромеханизма. Ходовые качества машины и ее производительность благодаря этому увеличены на 10-20%.