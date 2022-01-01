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Виброплита реверсивная Caiman MVH-408GH, двиг. Honda GX390, бензин
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита реверсивная Caiman MVH-408GH, двиг. Honda GX390, бензин
    Арт. 1128519
    Виброплита реверсивная Caiman MVH-408GH, двиг. Honda GX390, бензин

      Виброплита реверсивная Caiman MVH-408GH, двиг. Honda GX390, бензин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1128519

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		364
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита реверсивная бензиновая CAIMAN MVH-408GH с силой удара в 55 кН обладает более высокой эффективностью, чем предшествующие модели, за счет снижения центра тяжести и новой структуры вибромеханизма. Ходовые качества машины и ее производительность благодаря этому увеличены на 10-20%.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX390 (Япония) с верхним расположением клапанов. Имеет чрезвычайно низкий расход топлива, уникальную систему, снижающую уровень выброса отработавших газов, при этом обладает высокой мощностью. Все компоненты рассчитаны на длительную бесперебойную работу даже в сложных условиях. Прост в обслуживании и легко запускается, как и все двигатели Honda
        • Чугунное основание двигателя. Улучшает весовую балансировку машины, увеличивает надежность конструкции
        • Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом
        • Циклонный фильтр. Имеет в 4 раза большую производительность по сравнению с обычными фильтрами, снижает риск блокировки доступа воздуха из-за обильных загрязнений воздуха
        • Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка. Дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора
        • Самоочищающаяся ребристая плита. Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция и ребристая сталь обеспечивают высокую надежность и стойкость к износу
        • Герметичная защита ремня. Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода
        • Монолитная защитная рама со звукопоглощающими элементами. Защищает двигатель от внешних механических воздействий и попадания гравия, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты
        • Откидная передняя крышка. Широко открывается вперед для удобства обслуживания