Виброплита реверсивная Caiman MVH-408GH, двиг. Honda GX390, бензин
Арт. 1128519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|364
- Виброплита реверсивная бензиновая CAIMAN MVH-408GH с силой удара в 55 кН обладает более высокой эффективностью, чем предшествующие модели, за счет снижения центра тяжести и новой структуры вибромеханизма. Ходовые качества машины и ее производительность благодаря этому увеличены на 10-20%.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX390 (Япония) с верхним расположением клапанов. Имеет чрезвычайно низкий расход топлива, уникальную систему, снижающую уровень выброса отработавших газов, при этом обладает высокой мощностью. Все компоненты рассчитаны на длительную бесперебойную работу даже в сложных условиях. Прост в обслуживании и легко запускается, как и все двигатели Honda
- Чугунное основание двигателя. Улучшает весовую балансировку машины, увеличивает надежность конструкции
- Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом
- Циклонный фильтр. Имеет в 4 раза большую производительность по сравнению с обычными фильтрами, снижает риск блокировки доступа воздуха из-за обильных загрязнений воздуха
- Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка. Дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора
- Самоочищающаяся ребристая плита. Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция и ребристая сталь обеспечивают высокую надежность и стойкость к износу
- Герметичная защита ремня. Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода
- Монолитная защитная рама со звукопоглощающими элементами. Защищает двигатель от внешних механических воздействий и попадания гравия, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты
- Откидная передняя крышка. Широко открывается вперед для удобства обслуживания