Виброплита реверсивная Caiman MVH-R60, двиг. Subaru EX13D, бензин
Арт. 1128532
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|69
- Виброплита реверсивная бензиновая CAIMAN MVH-R60 обладает частотой удара 6000 в минуту и силой 15 кН. Она оснащается надежным японским двигателем Subaru и водяным баком для работы с асфальтовыми и битумными материалами, имеет регулируемую скорость перемещения (до 25 м/мин). Наличие реверса позволяет работать в самых неудобных условиях (узкие траншеи для прокладки коммуникаций, основание фундамента).
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX13 (Япония) с верхним расположением клапанов. Имеет инновационную систему механической декомпрессии, новую форму камеры сгорания, благодаря чему двигатель очень легко запускается. Применение ряда инноваций и высокопрочных компонентов позволило достичь высокой степени надежности и стойкости к тяжелым условиям работы
- Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом
- Бак для воды емкостью 8,5 л. Входит в комплект
- Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка Дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора
- Самоочищающаяся плита. Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу
- Герметичная защита ремня. Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода
- Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами. Защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты