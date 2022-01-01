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Виброплита реверсивная Caiman MVH-R60, двиг. Subaru EX13D, бензин
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита реверсивная Caiman MVH-R60, двиг. Subaru EX13D, бензин
    Арт. 1128532
    Виброплита реверсивная Caiman MVH-R60, двиг. Subaru EX13D, бензин

      Виброплита реверсивная Caiman MVH-R60, двиг. Subaru EX13D, бензин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1128532

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		69
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита реверсивная бензиновая CAIMAN MVH-R60 обладает частотой удара 6000 в минуту и силой 15 кН. Она оснащается надежным японским двигателем Subaru и водяным баком для работы с асфальтовыми и битумными материалами, имеет регулируемую скорость перемещения (до 25 м/мин). Наличие реверса позволяет работать в самых неудобных условиях (узкие траншеи для прокладки коммуникаций, основание фундамента).

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX13 (Япония) с верхним расположением клапанов. Имеет инновационную систему механической декомпрессии, новую форму камеры сгорания, благодаря чему двигатель очень легко запускается. Применение ряда инноваций и высокопрочных компонентов позволило достичь высокой степени надежности и стойкости к тяжелым условиям работы
        • Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом
        • Бак для воды емкостью 8,5 л. Входит в комплект
        • Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка Дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора
        • Самоочищающаяся плита. Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу
        • Герметичная защита ремня. Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода
        • Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами. Защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты