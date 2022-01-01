Виброплита реверсивная Caiman MVH-R60, двиг. Subaru EX13D, бензин

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX13 (Япония) с верхним расположением клапанов. Имеет инновационную систему механической декомпрессии, новую форму камеры сгорания, благодаря чему двигатель очень легко запускается. Применение ряда инноваций и высокопрочных компонентов позволило достичь высокой степени надежности и стойкости к тяжелым условиям работы

Регулируемая скорость, гидравлический механизм реверса. Плавное переключение направления движения (вперед и назад), а также регулировка скорости выполняются одним рычагом

Бак для воды емкостью 8,5 л. Входит в комплект

Регулируемая по высоте самоблокирующаяся рукоятка Дает возможность отрегулировать высоту под рост любого оператора

Самоочищающаяся плита. Не допускает скопления песка и гравия на своей поверхности. Усиленная двойная конструкция обеспечивает высокую надежность и стойкость к износу

Герметичная защита ремня. Препятствует попаданию камешков и грязи в систему привода

Оригинальная защитная рама со звукопоглощающими элементами. Защищает двигатель от внешних механических воздействий, снижает уровень шума и служит в качестве подъемной штанги для погрузки-разгрузки виброплиты

Виброплита реверсивная бензиновая CAIMAN MVH-R60 обладает частотой удара 6000 в минуту и силой 15 кН. Она оснащается надежным японским двигателем Subaru и водяным баком для работы с асфальтовыми и битумными материалами, имеет регулируемую скорость перемещения (до 25 м/мин). Наличие реверса позволяет работать в самых неудобных условиях (узкие траншеи для прокладки коммуникаций, основание фундамента).