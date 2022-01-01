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Виброплита Samsan PC 192
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Samsan PC 192
    Арт. X237708
    Виброплита Samsan PC 192
    Виброплита Samsan PC 192
    Виброплита Samsan PC 192
    Виброплита Samsan PC 192
      Виброплита Samsan PC 192
      Виброплита Samsan PC 192
      Виброплита Samsan PC 192
      Виброплита Samsan PC 192

      Виброплита Samsan PC 192

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X237708

      Характеристики

      Производитель
      		Samsan
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		83
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита (колеса, бак, рама, складная ручка, двигатель 5,5 л.с., 4-тактный) Samsan PC 192 ВИБ105 применяется для значительных площадей, когда необходимо быстро уплотнить грунт, песок или щебень. Высокая скорость работы гарантируется мощным двигателем. Для удобства работы используется складная рукоятка, которая позволяет работать с меньшим количеством усилий. Двигатель с воздушным охлаждением имеет значительный временной ресурс.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации чугунного основания
        • Основание плиты открытое, что обеспечивает ее самоочищение
        • Для свободного прохода к углам основание плиты закруглено
        • Специальный изгиб рамы сверху облегчает транспортировку
        • Защита ремня от песка и грязи
        • Есть встроенные колеса для облегчения транспортировки