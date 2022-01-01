Виброплита Samsan PC 192

Преимущества

Длительный срок эксплуатации чугунного основания

Основание плиты открытое, что обеспечивает ее самоочищение

Для свободного прохода к углам основание плиты закруглено

Специальный изгиб рамы сверху облегчает транспортировку

Защита ремня от песка и грязи

Есть встроенные колеса для облегчения транспортировки





Виброплита (колеса, бак, рама, складная ручка, двигатель 5,5 л.с., 4-тактный) Samsan PC 192 ВИБ105 применяется для значительных площадей, когда необходимо быстро уплотнить грунт, песок или щебень. Высокая скорость работы гарантируется мощным двигателем. Для удобства работы используется складная рукоятка, которая позволяет работать с меньшим количеством усилий. Двигатель с воздушным охлаждением имеет значительный временной ресурс.