Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan

Преимущества

Высокая рабочая скорость – 14,7 м/мин



Небольшой расход топлива – 395 г/час

Объем масляного бака - 0.6 л

Простой запуск с помощью ручного стартера



Уровень шума - 98 дБ

Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF используется для уплотнения песка на глубину 20 мм. Модель работает с частотой 4500 вибр/мин. К подошве агрегата крепится резиновый коврик, который обеспечивает равномерный прижим рабочей поверхности и позволяет избегать волнообразных неровностей. Бак для воды вмещает 9 литров жидкости, что дает возможность долгое время работать без необходимости ее доливания. Число оборотов двигателя Lifan LF168 engine составляет 3600 об/мин, что способствует стабильности эксплуатации. Все элементы жестко зафиксированы и не расшатываются от вибрации. Простая транспортировка: пара колес на раме упрощает процесс транспортировки бензиновой виброплиты Sturm PC8806LF. Защита от песка и щебня: ременная передача агрегата закрывается специальным кожухом, что гарантирует ее защиту от песка, щебня и прочих загрязняющих элементов. Качественная трамбовка: подвод воды в рабочую зону агрегата обеспечивает высокое качество трамбовки, а также снижает количество пыли