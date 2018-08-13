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Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan
4.7
3
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan
    Арт. X237924
    4.7
    3
    Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan
    Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan
    Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan
    Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan
      Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan
      Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan
      Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan
      Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan

      Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF Lifan

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X237924
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		68
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита Sturm PC8806LF используется для уплотнения песка на глубину 20 мм. Модель работает с частотой 4500 вибр/мин. К подошве агрегата крепится резиновый коврик, который обеспечивает равномерный прижим рабочей поверхности и позволяет избегать волнообразных неровностей. Бак для воды вмещает 9 литров жидкости, что дает возможность долгое время работать без необходимости ее доливания. Число оборотов двигателя Lifan LF168 engine составляет 3600 об/мин, что способствует стабильности эксплуатации. Все элементы жестко зафиксированы и не расшатываются от вибрации. Простая транспортировка: пара колес на раме упрощает процесс транспортировки бензиновой виброплиты Sturm PC8806LF. Защита от песка и щебня: ременная передача агрегата закрывается специальным кожухом, что гарантирует ее защиту от песка, щебня и прочих загрязняющих элементов. Качественная трамбовка: подвод воды в рабочую зону агрегата обеспечивает высокое качество трамбовки, а также снижает количество пыли

        Преимущества

        • Высокая рабочая скорость – 14,7 м/мин
        • Небольшой расход топлива – 395 г/час
        • Объем масляного бака - 0.6 л
        • Простой запуск с помощью ручного стартера
        • Уровень шума - 98 дБ