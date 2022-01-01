Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)
Арт. tss_2203706
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Вес, кг
|60
- Виброплита ТСС TSS-WP60L колесный комплект 207191 применяется на строительных площадках для уплотнения всех типов связных и сыпучих грунтов (песка, щебня, песчано-гравийных смесей) на глубину до 250 мм.
Преимущества
- ТСС TSS-WP60L колесный комплект 207191 имеет сварное основание высокой прочности
- Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы
- Открытая конструкция основания обеспечивает высокую самоочистку
- Закругленная конструкция основания плиты для легкого доступа к углам
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений
- Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Встроенные колеса для быстрой транспортировки
- Рабочие вибрации сведены к минимуму
- Высокая скорость перемещения
- Мощное уплотняющее воздействие
- Тип запуска - ручной стартер
- Рабочая скорость - 20 м/мин
- Частота вибрации - 5600 вибр/мин
- Рекомендуемый тип масла: SAE10W30