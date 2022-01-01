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Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)
    Арт. tss_2203706
    Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)
    Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)
      Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)
      Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)

      Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2203706

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита ТСС TSS-WP60L колесный комплект 207191 применяется на строительных площадках для уплотнения всех типов связных и сыпучих грунтов (песка, щебня, песчано-гравийных смесей) на глубину до 250 мм.

        Преимущества

        • ТСС TSS-WP60L колесный комплект 207191 имеет сварное основание высокой прочности
        • Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы
        • Открытая конструкция основания обеспечивает высокую самоочистку
        • Закругленная конструкция основания плиты для легкого доступа к углам
        • Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений
        • Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Встроенные колеса для быстрой транспортировки
        • Рабочие вибрации сведены к минимуму
        • Высокая скорость перемещения
        • Мощное уплотняющее воздействие
        • Тип запуска - ручной стартер
        • Рабочая скорость - 20 м/мин
        • Частота вибрации - 5600 вибр/мин
        • Рекомендуемый тип масла: SAE10W30