Виброплита TSS-WP60L (колесный комплект)

Преимущества

ТСС TSS-WP60L колесный комплект 207191 имеет сварное основание высокой прочности

Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы

Открытая конструкция основания обеспечивает высокую самоочистку

Закругленная конструкция основания плиты для легкого доступа к углам

Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений

Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Встроенные колеса для быстрой транспортировки

Рабочие вибрации сведены к минимуму

Высокая скорость перемещения

Мощное уплотняющее воздействие

Тип запуска - ручной стартер

Рабочая скорость - 20 м/мин

Частота вибрации - 5600 вибр/мин

Рекомендуемый тип масла: SAE10W30





Виброплита ТСС TSS-WP60L колесный комплект 207191 применяется на строительных площадках для уплотнения всех типов связных и сыпучих грунтов (песка, щебня, песчано-гравийных смесей) на глубину до 250 мм.