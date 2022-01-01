Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Виброплита TSS-WP60TH (колесный комплект, бак)
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита TSS-WP60TH (колесный комплект, бак)
    Арт. tss_2203699
    Виброплита TSS-WP60TH (колесный комплект, бак)

      Виброплита TSS-WP60TH (колесный комплект, бак)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2203699

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита ТСС-WP60TH 207192 используется для утрамбовки почвы, грунта, асфальта и песка на небольших площадках. Компактный корпус устройства позволяет проводить работы в труднодоступных местах и в углах. Изделие отличается простым управлением и обслуживанием.

        Преимущества

        • Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
        • Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение
        • Встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Легкое управление помогает обрабатывать в углах
        • Защитный кожух от песка и грязи
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой для удобства оператора
        • Защитная рама над двигателем служит для предотвращения повреждений
        • ТСС-WP60TH 207192 имеет специальный упор для поднятия краном