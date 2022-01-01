Виброплита TSS-WP60TH (колесный комплект, бак)
Арт. tss_2203699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|60
- Виброплита ТСС-WP60TH 207192 используется для утрамбовки почвы, грунта, асфальта и песка на небольших площадках. Компактный корпус устройства позволяет проводить работы в труднодоступных местах и в углах. Изделие отличается простым управлением и обслуживанием.
Преимущества
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
- Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах
- Защитный кожух от песка и грязи
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем служит для предотвращения повреждений
- ТСС-WP60TH 207192 имеет специальный упор для поднятия краном