Виброплита TSS-WP60TH (колесный комплект, бак)

Преимущества

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения

Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Легкое управление помогает обрабатывать в углах

Защитный кожух от песка и грязи

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой для удобства оператора

Защитная рама над двигателем служит для предотвращения повреждений

ТСС-WP60TH 207192 имеет специальный упор для поднятия краном





Виброплита ТСС-WP60TH 207192 используется для утрамбовки почвы, грунта, асфальта и песка на небольших площадках. Компактный корпус устройства позволяет проводить работы в труднодоступных местах и в углах. Изделие отличается простым управлением и обслуживанием.