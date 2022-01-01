Виброплита TSS-WP60TL (колесный комплект, бак)
Арт. tss_2213941
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|60
- Виброплита ТСС TSS-WP60TL, колесный комплект, бак 207193 служит при уплотнении асфальта, песка, смешанного грунта, укладке тротуарной плитки.
Преимущества
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
- Съемная система орошения ТСС TSS-WP60TL, колесный комплект, бак 207193
- Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах
- Защитный кожух от песка и грязи
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Защитная рама над двигателем имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном для предотвращения повреждений