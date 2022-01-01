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Виброплита TSS-WP60TL (колесный комплект, бак)
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита TSS-WP60TL (колесный комплект, бак)
    Арт. tss_2213941
    Виброплита TSS-WP60TL (колесный комплект, бак)

      Виброплита TSS-WP60TL (колесный комплект, бак)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2213941

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита ТСС TSS-WP60TL, колесный комплект, бак 207193 служит при уплотнении асфальта, песка, смешанного грунта, укладке тротуарной плитки.

        Преимущества

        • Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
        • Съемная система орошения ТСС TSS-WP60TL, колесный комплект, бак 207193
        • Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение
        • Легкое управление помогает обрабатывать в углах
        • Защитный кожух от песка и грязи
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Защитная рама над двигателем имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном для предотвращения повреждений