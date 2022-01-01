Виброплита TSS-WP90TL (колесный комплект, бак)
Арт. tss_2203702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|97
- Виброплита ТСС WP90TL (колесный комплект, бак) 207195 используется на небольшой строительной площадке. Обеспечивает эффективное уплотнение сыпучих материалов: песка, гравия, а также смешанного грунта.
Преимущества
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
- Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Легкое управление
- Защитный кожух от песка и грязи
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном