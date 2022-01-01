Виброплита TSS-WP90TL (колесный комплект, бак)

Преимущества

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения

Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Легкое управление

Защитный кожух от песка и грязи

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора

Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном

Виброплита ТСС WP90TL (колесный комплект, бак) 207195 используется на небольшой строительной площадке. Обеспечивает эффективное уплотнение сыпучих материалов: песка, гравия, а также смешанного грунта.