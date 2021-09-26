Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp

Преимущества

Наличие датчика масла

Высокая мобильность за счет наличия возможности складывания ручки управления, а так же транспортировочной скобы и колес

Амортизаторы снижают нагрузку на двигатель и на рукоятку

Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы

Усовершенствованная система ременной передачи от двигателя к виброузлу за счет двойного ремня

Водяной бак позволяет расширить возможности эксплуатации оборудования в сфере дорожного строительства

Виброплита ZITREK z3k110w (Loncin 200F, 6,5hp) представляет собой оборудование для уплотнения зернистого грунта, песка, гравия, щебня и почвенных смесей. За счет трамбовки повышается несущая способность и плотность материалов, удаляются пустоты и пузыри воздуха. Это снижает просачивание воды и предотвращает просадку грунта. Виброплиты оптимально подходят для эксплуатации на строительных площадках или при выполнении ремонтных работ на дорогах