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Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp
    Арт. Ю00000021358
    5.0
    1
    Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp
    Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp
    Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp
      Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp
      Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp
      Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp

      Виброплита Zitrek z3k110w 091-0206, Loncin 200F, 6.5hp

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000021358
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Виброплита ZITREK z3k110w (Loncin 200F, 6,5hp) представляет собой оборудование для уплотнения зернистого грунта, песка, гравия, щебня и почвенных смесей. За счет трамбовки повышается несущая способность и плотность материалов, удаляются пустоты и пузыри воздуха. Это снижает просачивание воды и предотвращает просадку грунта. Виброплиты оптимально подходят для эксплуатации на строительных площадках или при выполнении ремонтных работ на дорогах

        Преимущества

        • Наличие датчика масла
        • Высокая мобильность за счет наличия возможности складывания ручки управления, а так же транспортировочной скобы и колес
        • Амортизаторы снижают нагрузку на двигатель и на рукоятку
        • Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы
        • Усовершенствованная система ременной передачи от двигателя к виброузлу за счет двойного ремня
        • Водяной бак позволяет расширить возможности эксплуатации оборудования в сфере дорожного строительства