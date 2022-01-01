Виброрейка ручная TSS- VTH-1,2, тип двигателя бензиновый, строительная

Преимущества

ТСС TSS-VTZ-1.2 203255 обеспечивает удобство в эксплуатации

Эффективная система амортизации снижает до минимума вредную вибрацию на рукоятке управления

Делает стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды)

Легко сменяемые рейки от 1.2 до 6 м

Бензиновая виброрейка ТСС TSS-VTZ-1.2 203255 предназначена для уплотнения и выравнивания бетонных смесей. Под воздействием вибрации рейка убирает пористость и равномерно распределяет раствор.Модель широко используют в промышленном строительстве при бетонировании дорог, полов или площадок.Равномерная вибрация по всей длине рейки обеспечивает более высокую скорость укладки. Устройство позволяет аккуратно уложить в 4 раза больше бетона.