Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
Арт. tss_2214130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|18
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Габариты, мм
|690x630x700
- Бензиновая виброрейка ТСС TSS-VTZ-1.2 203255 предназначена для уплотнения и выравнивания бетонных смесей. Под воздействием вибрации рейка убирает пористость и равномерно распределяет раствор.
Модель широко используют в промышленном строительстве при бетонировании дорог, полов или площадок.
Равномерная вибрация по всей длине рейки обеспечивает более высокую скорость укладки. Устройство позволяет аккуратно уложить в 4 раза больше бетона
Преимущества
- ТСС TSS-VTZ-1.2 203255 обеспечивает удобство в эксплуатации
- Эффективная система амортизации снижает до минимума вредную вибрацию на рукоятке управления
- Делает стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды)
- Легко сменяемые рейки от 1.2 до 6 м