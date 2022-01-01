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Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
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Бензиновые виброрейки
    Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
    Арт. tss_2214130
    Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
    Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
    Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
    Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
      Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
      Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
      Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная
      Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная

      Виброрейка ручная бензиновая TSS- VTZ-1.2, строительная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2214130

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		18
      Габариты, мм
      		690x630x700
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброрейка ТСС TSS-VTZ-1.2 203255 предназначена для уплотнения и выравнивания бетонных смесей. Под воздействием вибрации рейка убирает пористость и равномерно распределяет раствор.
        Модель широко используют в промышленном строительстве при бетонировании дорог, полов или площадок.
        Равномерная вибрация по всей длине рейки обеспечивает более высокую скорость укладки. Устройство позволяет аккуратно уложить в 4 раза больше бетона

        Преимущества

        • ТСС TSS-VTZ-1.2 203255 обеспечивает удобство в эксплуатации
        • Эффективная система амортизации снижает до минимума вредную вибрацию на рукоятке управления
        • Делает стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды)
        • Легко сменяемые рейки от 1.2 до 6 м