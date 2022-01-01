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Виброрейка ТСС BP 3.5-6/220B
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Электрические виброрейки
    Виброрейка ТСС BP 3.5-6/220B
    Арт. X129227020313
    Виброрейка ТСС BP 3.5-6/220B

      Виброрейка ТСС BP 3.5-6/220B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X129227020313

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение, В
      		220
      Вес, кг
      		65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Телескопическая виброрейка ТСС ВР 3.5-6 203142 - это оборудование для выполнения работ, связанных с выравниванием поверхности бетонного основания, удалением влаги и воздуха, засчет чего обеспечивается уплотнение поверхности. Материалом для изготовления профиля служит высококачественный алюминиевый сплав. Длину профиля можно увеличить с 3,5 до 6 метров, посредством чего агрегат становится более универсальным, так как способен работать на различных площадях. В основе виброрейки - вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО

        Преимущества

        • Прочность конструкции
        • Удобная транспортировка
        • Размер профиля 100х40х4,0 мм
        • Раздвижная конструкция (3,5-6 метров)
        • Экономичный двигатель
        • Не требует специального обслуживания
        • Глубина проработки - 196 мм
        • Длина кабеля - 1.5 м
        • Уровень шума - 85 дБ