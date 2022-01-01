Виброрейка ТСС BP 3.5-6/220B
Арт. X129227020313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение, В
|220
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Вес, кг
|65
- Телескопическая виброрейка ТСС ВР 3.5-6 203142 - это оборудование для выполнения работ, связанных с выравниванием поверхности бетонного основания, удалением влаги и воздуха, засчет чего обеспечивается уплотнение поверхности. Материалом для изготовления профиля служит высококачественный алюминиевый сплав. Длину профиля можно увеличить с 3,5 до 6 метров, посредством чего агрегат становится более универсальным, так как способен работать на различных площадях. В основе виброрейки - вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО
Преимущества
- Прочность конструкции
- Удобная транспортировка
- Размер профиля 100х40х4,0 мм
- Раздвижная конструкция (3,5-6 метров)
- Экономичный двигатель
- Не требует специального обслуживания
- Глубина проработки - 196 мм
- Длина кабеля - 1.5 м
- Уровень шума - 85 дБ