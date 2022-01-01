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Виброрейка ручная производства ТСС ВР 2/220В, тип двигателя электрический
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Электрические виброрейки
    Виброрейка ручная производства ТСС ВР 2/220В, тип двигателя электрический
    Арт. tss_2202100
    Виброрейка ручная производства ТСС ВР 2/220В, тип двигателя электрический

      Виброрейка ручная производства ТСС ВР 2/220В, тип двигателя электрический

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202100

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение, В
      		220
      Вес, кг
      		39
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброрейка ТСС ВР-2 203133 имеет длину рейки, равную 2 м. Материалом для изготовления профиля служит высококачественный алюминиевый сплав. Виброрейка рекомендуется для быстрого и качественного разравнивания и уплотнения полов и других бетонных площадок в промышленном строительстве, а также при проведении капитального ремонта помещений. Уплотнение бетонной смеси происходит за счет вибрационного воздействия, создаваемого специальным механизмом, который устанавливается на перемещающейся металлической раме. В основе виброрейки - вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО

        Преимущества

        • Прочность конструкции
        • Простота эксплуатации
        • Размер профиля 100х40х4,0 мм
        • Экономичный двигатель
        • Не требует специального обслуживания
        • Глубина проработки - 196 мм
        • Длина кабеля - 1.5 м
        • Уровень шума - 85 дБ