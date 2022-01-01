Виброрейка ручная производства ТСС ВР 2/220В, тип двигателя электрический

Преимущества

Прочность конструкции

Простота эксплуатации

Размер профиля 100х40х4,0 мм

Экономичный двигатель

Не требует специального обслуживания

Глубина проработки - 196 мм

Длина кабеля - 1.5 м

Уровень шума - 85 дБ

Виброрейка ТСС ВР-2 203133 имеет длину рейки, равную 2 м. Материалом для изготовления профиля служит высококачественный алюминиевый сплав. Виброрейка рекомендуется для быстрого и качественного разравнивания и уплотнения полов и других бетонных площадок в промышленном строительстве, а также при проведении капитального ремонта помещений. Уплотнение бетонной смеси происходит за счет вибрационного воздействия, создаваемого специальным механизмом, который устанавливается на перемещающейся металлической раме. В основе виброрейки - вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО