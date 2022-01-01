Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35

Преимущества

Быстрая и легкая замена лезвий

Антивибрационная система на рукоятках Samsan SFS102 с двиг. Honda GX35 SFS1022

Цельное и литое основание виброрейки прочно соединено с двигателем

Высокое расположение двигателя, низкий контакт с незастывшим бетоном

Виброрейка Samsan SFS102 с двиг. Honda GX35 SFS1022 служит для выравнивания смеси бетона на строительных площадках. Приспособление используется при заливке полов внутри помещений, парковок, дорожном строительстве, устройстве крупных уличных площадок. Применение аппарата способствует высокому качеству выполнения операций по укладке покрытия.Оборудование работает с лезвиями 1.2, 1.8, 2.4, 3, 3.7, 4.3, 4.9 метров (приобретаются отдельно)