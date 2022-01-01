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Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
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Бензиновые виброрейки
    Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
    Арт. X129227020338
    Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
    Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
    Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
    Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
      Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
      Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
      Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
      Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35

      Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X129227020338

      Характеристики

      Производитель
      		Samsan
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Вес, кг
      		12.7
      Профиль в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброрейка Samsan SFS102 с двиг. Honda GX35 SFS1022 служит для выравнивания смеси бетона на строительных площадках. Приспособление используется при заливке полов внутри помещений, парковок, дорожном строительстве, устройстве крупных уличных площадок. Применение аппарата способствует высокому качеству выполнения операций по укладке покрытия.
        Оборудование работает с лезвиями 1.2, 1.8, 2.4, 3, 3.7, 4.3, 4.9 метров (приобретаются отдельно)

        Преимущества

        • Быстрая и легкая замена лезвий
        • Антивибрационная система на рукоятках Samsan SFS102 с двиг. Honda GX35 SFS1022
        • Цельное и литое основание виброрейки прочно соединено с двигателем
        • Высокое расположение двигателя, низкий контакт с незастывшим бетоном