Виброрейка промышленная Samsan SFS 101 двиг.Honda GX35
Арт. X129227020338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Вес, кг
|12.7
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Профиль в комплекте
|Нет
- Виброрейка Samsan SFS102 с двиг. Honda GX35 SFS1022 служит для выравнивания смеси бетона на строительных площадках. Приспособление используется при заливке полов внутри помещений, парковок, дорожном строительстве, устройстве крупных уличных площадок. Применение аппарата способствует высокому качеству выполнения операций по укладке покрытия.
Оборудование работает с лезвиями 1.2, 1.8, 2.4, 3, 3.7, 4.3, 4.9 метров (приобретаются отдельно)
Преимущества
- Быстрая и легкая замена лезвий
- Антивибрационная система на рукоятках Samsan SFS102 с двиг. Honda GX35 SFS1022
- Цельное и литое основание виброрейки прочно соединено с двигателем
- Высокое расположение двигателя, низкий контакт с незастывшим бетоном