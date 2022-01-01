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Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-3-5/220 В, тип двигателя электрический
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Электрические виброрейки
    Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-3-5/220 В, тип двигателя электрический
    Арт. tss_2202106
    Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-3-5/220 В, тип двигателя электрический

      Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-3-5/220 В, тип двигателя электрический

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202106

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение, В
      		220
      Вес, кг
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Телескопическая виброрейка ТСС ВР 3-5 203141 имеет в основе электрический вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО, за счет вибрационного воздействия которого и осуществляется уплотнение бетонной смеси. Виброрейка рекомендуется для быстрого и качественного разравнивания и уплотнения полов и других бетонных площадок в промышленном строительстве, а также при проведении капитального ремонта помещений. Материалом для изготовления профиля служит высококачественный алюминиевый сплав. Длину профиля можно увеличить с 3 до 5 метров, засчет чего агрегат становится более универсальным, так как способен работать на различных площадях

        Преимущества

        • Прочность конструкции
        • Удобная транспортировка
        • Размер профиля 100х40х4,0 мм
        • Раздвижная конструкция (3-5 метров)
        • Экономичный двигатель
        • Не требует специального обслуживания
        • Длина кабеля - 1.5 м
        • Уровень шума - 85 дБ