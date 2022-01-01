Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-3-5/220 В, тип двигателя электрический

Преимущества

Прочность конструкции

Удобная транспортировка

Размер профиля 100х40х4,0 мм

Раздвижная конструкция (3-5 метров)

Экономичный двигатель

Не требует специального обслуживания

Длина кабеля - 1.5 м

Уровень шума - 85 дБ

Телескопическая виброрейка ТСС ВР 3-5 203141 имеет в основе электрический вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО, за счет вибрационного воздействия которого и осуществляется уплотнение бетонной смеси. Виброрейка рекомендуется для быстрого и качественного разравнивания и уплотнения полов и других бетонных площадок в промышленном строительстве, а также при проведении капитального ремонта помещений. Материалом для изготовления профиля служит высококачественный алюминиевый сплав. Длину профиля можно увеличить с 3 до 5 метров, засчет чего агрегат становится более универсальным, так как способен работать на различных площадях