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Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
5.0
2
2 890 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э
    Арт. О00000013182
    5.0
    2
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)

      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э

      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013182
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		300
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x230
      Все характеристики
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Виброшлифовальная машина ВИХРЬ ВШМ-115Э предназначена для финишной обработки изделий из дерева, металла, пластика посредством высокочастотоного шлифования с помощью абразивных листов различной зернистости. Модель имеет возможность электронной регулировки частоты колебаний от 7000 до 12000 кол/мин, что позволяет использовать машину при обработке пластиков и мягких металлов. В отличие от ВИХРЬ ВШМ-90 имеет увеличенную мощность двигателя: 300 Вт и больший размер основания: 115х230 мм.

        Преимущества

        • Обрезиненная рукоятка Вихрь ВШМ-115Э 72/6/3 - для комфортного захвата
        • Надежная и прочная алюминиевая опорная плита
        • Двигатель мощностью 300 Вт - для большей производительности
        • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами