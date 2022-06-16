Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-115Э (мощность инструмента 300 Вт, оснастка 115x230 мм)

Преимущества

Обрезиненная рукоятка Вихрь ВШМ-115Э 72/6/3 - для комфортного захвата

Надежная и прочная алюминиевая опорная плита

Двигатель мощностью 300 Вт - для большей производительности

Регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Виброшлифовальная машина ВИХРЬ ВШМ-115Э предназначена для финишной обработки изделий из дерева, металла, пластика посредством высокочастотоного шлифования с помощью абразивных листов различной зернистости. Модель имеет возможность электронной регулировки частоты колебаний от 7000 до 12000 кол/мин, что позволяет использовать машину при обработке пластиков и мягких металлов. В отличие от ВИХРЬ ВШМ-90 имеет увеличенную мощность двигателя: 300 Вт и больший размер основания: 115х230 мм.