Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90

Преимущества

Обрезиненная рукоятка - для комфортного захвата

Надежная и прочная алюминиевая опорная плита

Двигатель мощностью 220 Вт - для большей производительности

Зажим - для быстрой смены оснастки

Подключение к пылесосу - для чистоты рабочей поверхности

Небольшой вес Вихрь ВШМ-90 72/6/4 - для долгой работы без усталости

Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 72/6/4 предназначена для обработки поверхностей из разных материалов. Возможность подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Крепление абразивной бумаги осуществляется с помощью зажима, что способствует их быстрой замене.Благодаря прорезиненной рукоятке инструмент не выскальзывает из рук.