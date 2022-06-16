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Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
    Арт. О00000013211
    5.0
    2
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
    Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90

      Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013211
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Мощность, Вт
      		220
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x185
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 72/6/4 предназначена для обработки поверхностей из разных материалов. Возможность подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Крепление абразивной бумаги осуществляется с помощью зажима, что способствует их быстрой замене.Благодаря прорезиненной рукоятке инструмент не выскальзывает из рук.

        Преимущества

        • Обрезиненная рукоятка - для комфортного захвата
        • Надежная и прочная алюминиевая опорная плита
        • Двигатель мощностью 220 Вт - для большей производительности
        • Зажим - для быстрой смены оснастки
        • Подключение к пылесосу - для чистоты рабочей поверхности
        • Небольшой вес Вихрь ВШМ-90 72/6/4 - для долгой работы без усталости