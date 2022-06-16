Шлифмашина вибрационная Вихрь ВШМ-90
Арт. О00000013211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, Вт
|220
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x185
- Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 72/6/4 предназначена для обработки поверхностей из разных материалов. Возможность подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Крепление абразивной бумаги осуществляется с помощью зажима, что способствует их быстрой замене.Благодаря прорезиненной рукоятке инструмент не выскальзывает из рук.
Преимущества
- Обрезиненная рукоятка - для комфортного захвата
- Надежная и прочная алюминиевая опорная плита
- Двигатель мощностью 220 Вт - для большей производительности
- Зажим - для быстрой смены оснастки
- Подключение к пылесосу - для чистоты рабочей поверхности
- Небольшой вес Вихрь ВШМ-90 72/6/4 - для долгой работы без усталости