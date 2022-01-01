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Вибротрамбовка Ada CJ100
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Вибротрамбовки
    Вибротрамбовка Ada CJ100
    Арт. geototal_30
    Вибротрамбовка Ada CJ100

      Вибротрамбовка Ada CJ100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_30

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		1000x500x590
      Ширина башмака, мм
      		285
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый вибротрамбовщик ADA CJ100 А00271 предназначен для уплотнения сыпучих материалов. Используется в строительстве на объектах с малой площадью, где нет возможности подойти крупногабаритной технике. Работу осуществляет бензиновый двигатель Honda GX100, мощностью 3 лошадиных силы. Максимальная сила удара 15 кН. Частота ударов - 600 в минуту

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Эргономичный дизайн
        • Экономичность
        • Не зависит от электросети