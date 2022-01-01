Вибротрамбовка Ada CJ100
Арт. geototal_30
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|1000x500x590
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Ширина башмака, мм
|285
- Бензиновый вибротрамбовщик ADA CJ100 А00271 предназначен для уплотнения сыпучих материалов. Используется в строительстве на объектах с малой площадью, где нет возможности подойти крупногабаритной технике. Работу осуществляет бензиновый двигатель Honda GX100, мощностью 3 лошадиных силы. Максимальная сила удара 15 кН. Частота ударов - 600 в минуту
Преимущества
- Высокая производительность
- Эргономичный дизайн
- Экономичность
- Не зависит от электросети