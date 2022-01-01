Вибротрамбовка Ada CJ100

Преимущества

Высокая производительность

Эргономичный дизайн

Экономичность

Не зависит от электросети

Бензиновый вибротрамбовщик ADA CJ100 А00271 предназначен для уплотнения сыпучих материалов. Используется в строительстве на объектах с малой площадью, где нет возможности подойти крупногабаритной технике. Работу осуществляет бензиновый двигатель Honda GX100, мощностью 3 лошадиных силы. Максимальная сила удара 15 кН. Частота ударов - 600 в минуту