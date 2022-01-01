Вибротрамбовка Ada CJ60

Преимущества

Высокая производительность

Удобный дизайн

Экономичность в плане потребления топлива

Не зависит от электросети

Бензиновый вибротрамбовщик ADA CJ60 А00272 предназначен для уплотнения песка, гравия, щебня, асфальта и других сыпучих материалов. Работу осуществляет бензиновый двигатель Honda GX160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Максимальная сила удара - 16.7 кН. Используется на строительных объектах для обработки малой площади