Вибротрамбовка Ada CJ60
Арт. geototal_29
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|690x480x1040
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Ширина башмака, мм
|285
- Бензиновый вибротрамбовщик ADA CJ60 А00272 предназначен для уплотнения песка, гравия, щебня, асфальта и других сыпучих материалов. Работу осуществляет бензиновый двигатель Honda GX160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Максимальная сила удара - 16.7 кН. Используется на строительных объектах для обработки малой площади
Преимущества
- Высокая производительность
- Удобный дизайн
- Экономичность в плане потребления топлива
- Не зависит от электросети