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Вибротрамбовка Ada CJ60
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Вибротрамбовки
    Вибротрамбовка Ada CJ60
    Арт. geototal_29
    Вибротрамбовка Ada CJ60

      Вибротрамбовка Ada CJ60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_29

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		690x480x1040
      Ширина башмака, мм
      		285
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый вибротрамбовщик ADA CJ60 А00272 предназначен для уплотнения песка, гравия, щебня, асфальта и других сыпучих материалов. Работу осуществляет бензиновый двигатель Honda GX160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Максимальная сила удара - 16.7 кН. Используется на строительных объектах для обработки малой площади

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Удобный дизайн
        • Экономичность в плане потребления топлива
        • Не зависит от электросети