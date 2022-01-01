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Вибротрамбовка Ada CJ80
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Вибротрамбовки
    Вибротрамбовка Ada CJ80
    Арт. geototal_32
    Вибротрамбовка Ada CJ80

      Вибротрамбовка Ada CJ80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_32

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		830x550x1100
      Ширина башмака, мм
      		285
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый вибротрамбовщик ADA CJ80 А00273 предназначен для уплотнения песка, гравия, щебня, асфальта и других сыпучих материалов. Не нуждается во внешнем источники энергии. Работает от бензинового двигателя Honda GX160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Служит для работы с малыми площадями

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Простота эксплуатации
        • Удобный дизайн
        • Малый расход топлива
        • Не зависит от электросети