Вибротрамбовка Ada CJ80
Арт. geototal_32
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|830x550x1100
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Ширина башмака, мм
|285
- Бензиновый вибротрамбовщик ADA CJ80 А00273 предназначен для уплотнения песка, гравия, щебня, асфальта и других сыпучих материалов. Не нуждается во внешнем источники энергии. Работает от бензинового двигателя Honda GX160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Служит для работы с малыми площадями
Преимущества
- Высокая производительность
- Простота эксплуатации
- Удобный дизайн
- Малый расход топлива
- Не зависит от электросети