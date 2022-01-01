Вибротрамбовка Ada CJ80

Преимущества

Высокая производительность

Простота эксплуатации

Удобный дизайн

Малый расход топлива

Не зависит от электросети

Бензиновый вибротрамбовщик ADA CJ80 А00273 предназначен для уплотнения песка, гравия, щебня, асфальта и других сыпучих материалов. Не нуждается во внешнем источники энергии. Работает от бензинового двигателя Honda GX160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Служит для работы с малыми площадями