Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
Найти аналог
Вибротрамбовки
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Арт. tss_1845753
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H

      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_1845753

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		770x420x1070
      Уровень шума, дБ
      		104
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая вибротрамбовка ТСС TSS RM75H 207500 высокопроизводительная машина, которая используется для уплотнения грунта, песка и щебня на различных площадях. Данная модель популярна на рабочих площадках, где не пройдут катки и виброплиты. Удобное расположение топливного бака позволяет быстро дозаправить инструмент. Бак изготовлен из пластика, поэтому не подвержен коррозии и прослужит долгие годы. Рабочий узел плотно закрыт пыльником, что продлевает срок службы возвратно-поступательного механизма

        Преимущества

        • Надежный четырехтактный двигатель
        • Защитный верхний кожух предотвращает возможное повреждение двигателя
        • Прочная рама
        • Автономный инструмент
        • Наличие удобной ручки расположенной в верхней части корпуса
        • Вместительная емкость топливного бака