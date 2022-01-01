Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H

Преимущества

Надежный четырехтактный двигатель

Защитный верхний кожух предотвращает возможное повреждение двигателя

Прочная рама

Автономный инструмент

Наличие удобной ручки расположенной в верхней части корпуса

Вместительная емкость топливного бака

Бензиновая вибротрамбовка ТСС TSS RM75H 207500 высокопроизводительная машина, которая используется для уплотнения грунта, песка и щебня на различных площадях. Данная модель популярна на рабочих площадках, где не пройдут катки и виброплиты. Удобное расположение топливного бака позволяет быстро дозаправить инструмент. Бак изготовлен из пластика, поэтому не подвержен коррозии и прослужит долгие годы. Рабочий узел плотно закрыт пыльником, что продлевает срок службы возвратно-поступательного механизма