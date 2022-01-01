Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H
Арт. tss_1845753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|770x420x1070
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Уровень шума, дБ
|104
- Бензиновая вибротрамбовка ТСС TSS RM75H 207500 высокопроизводительная машина, которая используется для уплотнения грунта, песка и щебня на различных площадях. Данная модель популярна на рабочих площадках, где не пройдут катки и виброплиты. Удобное расположение топливного бака позволяет быстро дозаправить инструмент. Бак изготовлен из пластика, поэтому не подвержен коррозии и прослужит долгие годы. Рабочий узел плотно закрыт пыльником, что продлевает срок службы возвратно-поступательного механизма
Преимущества
- Надежный четырехтактный двигатель
- Защитный верхний кожух предотвращает возможное повреждение двигателя
- Прочная рама
- Автономный инструмент
- Наличие удобной ручки расположенной в верхней части корпуса
- Вместительная емкость топливного бака