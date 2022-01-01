Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75L

Преимущества

Надежный четырехтактный двигатель

Защитный верхний кожух предотвращает возможное повреждение двигателя

Прочная рама

Автономный инструмент

Наличие удобной ручки расположенной в верхней части корпуса

Вместительная емкость топливного бака

Бензиновая вибротрамбовка ТСС TSS RM75L 207501 - это необходимое устройство для уплотнения сыпучих и вязких материалов при работах в ограниченных пространствах. Рамы установки изготовлены из прочного металла и выдерживают большую нагрузку. Крышка топливного бака расположена сверху, что позволяет быстро дозаправить машину. Инновационная защита со стороны двигателя бережет ручной стартер от заклинивания