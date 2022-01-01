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Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75L
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Вибротрамбовки
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75L
    Арт. tss_1845754
    Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75L

      Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_1845754

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		770x550x1070
      Уровень шума, дБ
      		104
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая вибротрамбовка ТСС TSS RM75L 207501 - это необходимое устройство для уплотнения сыпучих и вязких материалов при работах в ограниченных пространствах. Рамы установки изготовлены из прочного металла и выдерживают большую нагрузку. Крышка топливного бака расположена сверху, что позволяет быстро дозаправить машину. Инновационная защита со стороны двигателя бережет ручной стартер от заклинивания

        Преимущества

        • Надежный четырехтактный двигатель
        • Защитный верхний кожух предотвращает возможное повреждение двигателя
        • Прочная рама
        • Автономный инструмент
        • Наличие удобной ручки расположенной в верхней части корпуса
        • Вместительная емкость топливного бака