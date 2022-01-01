Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75L
Арт. tss_1845754
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|770x550x1070
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Уровень шума, дБ
|104
- Бензиновая вибротрамбовка ТСС TSS RM75L 207501 - это необходимое устройство для уплотнения сыпучих и вязких материалов при работах в ограниченных пространствах. Рамы установки изготовлены из прочного металла и выдерживают большую нагрузку. Крышка топливного бака расположена сверху, что позволяет быстро дозаправить машину. Инновационная защита со стороны двигателя бережет ручной стартер от заклинивания
Преимущества
- Надежный четырехтактный двигатель
- Защитный верхний кожух предотвращает возможное повреждение двигателя
- Прочная рама
- Автономный инструмент
- Наличие удобной ручки расположенной в верхней части корпуса
- Вместительная емкость топливного бака