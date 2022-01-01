Вибротрамбовка Champion TR72
Арт. champion_3963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Уровень шума, дБ
|102
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Ширина башмака, мм
|285
- Вибротрамбовка Champion TR 72 представляет собой устройство для проведения строительных и ландшафтных работ. С её помощью можно уплотнить и выровнять грунт, а также уложить брусчатку. Устройство работает на бензине, поэтому его можно использовать вдали от электроснабжения. Компактный корпус позволяет с легкостью работать в труднодоступных местах и на узких участках. Изделие имеет небольшой вес, поэтому его легко транспортировать
Преимущества
- Надёжный четырёхтактный бензиновый двигатель
- Мощность двигателя 6,5 л.с.
- Электронная система зажигания – свеча F7RTC
- Эффективность – 120 м2/час
- Автономная работа
- Воздушное охлаждение двигателя