Вибротрамбовка Champion TR72

Преимущества

Надёжный четырёхтактный бензиновый двигатель

Мощность двигателя 6,5 л.с.

Электронная система зажигания – свеча F7RTC

Эффективность – 120 м2/час

Автономная работа

Воздушное охлаждение двигателя

Вибротрамбовка Champion TR 72 представляет собой устройство для проведения строительных и ландшафтных работ. С её помощью можно уплотнить и выровнять грунт, а также уложить брусчатку. Устройство работает на бензине, поэтому его можно использовать вдали от электроснабжения. Компактный корпус позволяет с легкостью работать в труднодоступных местах и на узких участках. Изделие имеет небольшой вес, поэтому его легко транспортировать