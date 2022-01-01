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Вибротрамбовка Champion TR72
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Вибротрамбовки
    Вибротрамбовка Champion TR72
    Арт. champion_3963
    Вибротрамбовка Champion TR72

      Вибротрамбовка Champion TR72

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_3963

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Уровень шума, дБ
      		102
      Ширина башмака, мм
      		285
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибротрамбовка Champion TR 72 представляет собой устройство для проведения строительных и ландшафтных работ. С её помощью можно уплотнить и выровнять грунт, а также уложить брусчатку. Устройство работает на бензине, поэтому его можно использовать вдали от электроснабжения. Компактный корпус позволяет с легкостью работать в труднодоступных местах и на узких участках. Изделие имеет небольшой вес, поэтому его легко транспортировать

        Преимущества

        • Надёжный четырёхтактный бензиновый двигатель
        • Мощность двигателя 6,5 л.с.
        • Электронная система зажигания – свеча F7RTC
        • Эффективность – 120 м2/час
        • Автономная работа
        • Воздушное охлаждение двигателя