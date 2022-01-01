Вибротрамбовка Masalta MR60H, Honda GX100
Арт. X12922407
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Расход топлива, л/ч
|0.88
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Ширина башмака, мм
|265
- Вибротрамбовка (Honda GX100, 3.0 л/с, 60 кг) Masalta MR 60 H ВИБ032 уплотняет поверхность на глубину 500-850 мм. Стальной башмак отличается прочностью, а элементы из клееной древесины способствуют снижению вибрации на ручке. 4 вибрационных блока имеют отличную балансировку. Гофрированная мембрана из полиуретана изготавливается в Германии. Для плавной и стабильной работы оборудования предусматривается рычаг дроссельной заслонки
Преимущества
- Надежный четырехтактный двигатель характеризуется малой токсичностью и низким уровнем шума
- Предусмотрен удобный рычаг дроссельной заслонки для плавной работы
- Система подавления ударной нагрузки сокращает передачу вибрации на руки и повышает удобство работы оператора
- Прочный пластмассовый масляный бак не ржавеет и имеет долгий срок эксплуатации
- Подошва из слоеного дерева и металла поглощает и гасит вибрационную нагрузку
- Защитная рама предотвращает возможные повреждения двигателя
- Инновационная боковая крышка двигателя защищает стартер отката от попадания посторонних частиц
- Идеальная балансировка при отличном уплотнении
- Контроль скачкообразных движений без ущерба для ударного воздействия
- Изготовленная в Германии полиуретановая гофрированная трубка имеет большой срок эксплуатации
- Специально разработанный колесный комплект обеспечивает простоту транспортировки