Вибротрамбовка Masalta MR60H, Honda GX100

Преимущества

Надежный четырехтактный двигатель характеризуется малой токсичностью и низким уровнем шума

Предусмотрен удобный рычаг дроссельной заслонки для плавной работы

Система подавления ударной нагрузки сокращает передачу вибрации на руки и повышает удобство работы оператора

Прочный пластмассовый масляный бак не ржавеет и имеет долгий срок эксплуатации

Подошва из слоеного дерева и металла поглощает и гасит вибрационную нагрузку

Защитная рама предотвращает возможные повреждения двигателя

Инновационная боковая крышка двигателя защищает стартер отката от попадания посторонних частиц

Идеальная балансировка при отличном уплотнении

Контроль скачкообразных движений без ущерба для ударного воздействия

Изготовленная в Германии полиуретановая гофрированная трубка имеет большой срок эксплуатации

Специально разработанный колесный комплект обеспечивает простоту транспортировки

Вибротрамбовка (Honda GX100, 3.0 л/с, 60 кг) Masalta MR 60 H ВИБ032 уплотняет поверхность на глубину 500-850 мм. Стальной башмак отличается прочностью, а элементы из клееной древесины способствуют снижению вибрации на ручке. 4 вибрационных блока имеют отличную балансировку. Гофрированная мембрана из полиуретана изготавливается в Германии. Для плавной и стабильной работы оборудования предусматривается рычаг дроссельной заслонки