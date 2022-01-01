Вибротрамбовка Masalta MR75R (SUBARU)
Арт. X12922410
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|430×760×1020
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Макс. глубина уплотнения, мм
|850
- Вибротрамбовка MR75R предназначена для уплотнения связных грунтов, таких как глина и ил; она также эффективна для уплотнения менее связуемых материалов, например, песка и гравия. Это устройство идеально подходит для проведения небольших ремонтных работ в замкнутом пространстве.
Оснащенная двигателем с воздушным охлаждением, наша модель вибротрамбовки отличается низким уровнем шума, низкими эксплуатационными расходами и небольшим потреблением топлива. Встроенный топливный клапан обеспечивает плавный запуск и устраняет необходимость смешивать масло и топливо. Для более стабильной работы предусмотрена дроссельная заслонка. Для улавливания частиц и продления срока службы устройства используются воздушные фильтры двигателя, которые работают в комбинации со встроенной системой фильтрации воздуха. Трамбовочный башмак специально изготовлен из стального листа и слоистой древесины для улучшения поглощения вибраций. Для предотвращения возникновения коррозии используется пластиковый топливный бак
Преимущества
- Все наши трамбовки оснащены 4-тактными бензиновыми двигателями, разработанными специально для них. Нет необходимости смешивать бензин и масло. Двигатели низкошумные и обеспечивают низкие расходы по эксплуатации и экономный расход топлива, сравнимый с 2-тактными двигателями
- Мощный дроссель обеспечивает надежную и длительную службу
- Дополнительно встроенная воздушная система фильтрации и оригинальные воздухоочистители в двигатели обеспечивают более чистый воздух в двигателе для увеличенния долговечности
- Интегрированный топливный клапан обеспечивает быстрый запуск двигателя
- Усиленная амортизационная подвеска для уменьшения вибрации в ручке и более комфортной работы оператора
- Пластиковый топливный бак обеспечивает более долгую жизнь и отсутствие ржавчины
- Основание (подошва) трамбовки сделано из стального листа с деревянной вставкой обеспечивает экономичное использование
- Специальная защитная рама для двигателя предотвращает любое возможное повреждение
- Специальная тележка для облегчения транспортировки
- Эксплуатация и обслуживание вибротрамбовки MR