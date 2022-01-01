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Вибротрамбовка Masalta MR75R (SUBARU)
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Вибротрамбовки
    Вибротрамбовка Masalta MR75R (SUBARU)
    Арт. X12922410
    Вибротрамбовка Masalta MR75R (SUBARU)

      Вибротрамбовка Masalta MR75R (SUBARU)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922410

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		430×760×1020
      Макс. глубина уплотнения, мм
      		850
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вибротрамбовка MR75R предназначена для уплотнения связных грунтов, таких как глина и ил; она также эффективна для уплотнения менее связуемых материалов, например, песка и гравия. Это устройство идеально подходит для проведения небольших ремонтных работ в замкнутом пространстве.
        Оснащенная двигателем с воздушным охлаждением, наша модель вибротрамбовки отличается низким уровнем шума, низкими эксплуатационными расходами и небольшим потреблением топлива. Встроенный топливный клапан обеспечивает плавный запуск и устраняет необходимость смешивать масло и топливо. Для более стабильной работы предусмотрена дроссельная заслонка. Для улавливания частиц и продления срока службы устройства используются воздушные фильтры двигателя, которые работают в комбинации со встроенной системой фильтрации воздуха. Трамбовочный башмак специально изготовлен из стального листа и слоистой древесины для улучшения поглощения вибраций. Для предотвращения возникновения коррозии используется пластиковый топливный бак

        Преимущества

        • Все наши трамбовки оснащены 4-тактными бензиновыми двигателями, разработанными специально для них. Нет необходимости смешивать бензин и масло. Двигатели низкошумные и обеспечивают низкие расходы по эксплуатации и экономный расход топлива, сравнимый с 2-тактными двигателями
        • Мощный дроссель обеспечивает надежную и длительную службу
        • Дополнительно встроенная воздушная система фильтрации и оригинальные воздухоочистители в двигатели обеспечивают более чистый воздух в двигателе для увеличенния долговечности
        • Интегрированный топливный клапан обеспечивает быстрый запуск двигателя
        • Усиленная амортизационная подвеска для уменьшения вибрации в ручке и более комфортной работы оператора
        • Пластиковый топливный бак обеспечивает более долгую жизнь и отсутствие ржавчины
        • Основание (подошва) трамбовки сделано из стального листа с деревянной вставкой обеспечивает экономичное использование
        • Специальная защитная рама для двигателя предотвращает любое возможное повреждение
        • Специальная тележка для облегчения транспортировки
        • Эксплуатация и обслуживание вибротрамбовки MR