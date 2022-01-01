Вибротрамбовка Masalta MR75R (SUBARU)

Преимущества

Все наши трамбовки оснащены 4-тактными бензиновыми двигателями, разработанными специально для них. Нет необходимости смешивать бензин и масло. Двигатели низкошумные и обеспечивают низкие расходы по эксплуатации и экономный расход топлива, сравнимый с 2-тактными двигателями

Мощный дроссель обеспечивает надежную и длительную службу

Дополнительно встроенная воздушная система фильтрации и оригинальные воздухоочистители в двигатели обеспечивают более чистый воздух в двигателе для увеличенния долговечности

Интегрированный топливный клапан обеспечивает быстрый запуск двигателя

Усиленная амортизационная подвеска для уменьшения вибрации в ручке и более комфортной работы оператора

Пластиковый топливный бак обеспечивает более долгую жизнь и отсутствие ржавчины

Основание (подошва) трамбовки сделано из стального листа с деревянной вставкой обеспечивает экономичное использование

Специальная защитная рама для двигателя предотвращает любое возможное повреждение

Специальная тележка для облегчения транспортировки

Эксплуатация и обслуживание вибротрамбовки MR

Вибротрамбовка MR75R предназначена для уплотнения связных грунтов, таких как глина и ил; она также эффективна для уплотнения менее связуемых материалов, например, песка и гравия. Это устройство идеально подходит для проведения небольших ремонтных работ в замкнутом пространстве.Оснащенная двигателем с воздушным охлаждением, наша модель вибротрамбовки отличается низким уровнем шума, низкими эксплуатационными расходами и небольшим потреблением топлива. Встроенный топливный клапан обеспечивает плавный запуск и устраняет необходимость смешивать масло и топливо. Для более стабильной работы предусмотрена дроссельная заслонка. Для улавливания частиц и продления срока службы устройства используются воздушные фильтры двигателя, которые работают в комбинации со встроенной системой фильтрации воздуха. Трамбовочный башмак специально изготовлен из стального листа и слоистой древесины для улучшения поглощения вибраций. Для предотвращения возникновения коррозии используется пластиковый топливный бак