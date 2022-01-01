Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100

Преимущества

4-тактный двигатель обладает низким уровнем шума и малой токсичностью

Трамбовка оборудована удобным рычагом дроссельной заслонки для плавной работы

Удобство работы оператора за счет гашения ударной и вибронагрузки на рукоятку трамбовки TR 362

Слоеная подошва из дерева и стали поглощает избыточную вибрацию

Двигатель защищен от повреждений защитной рамой

Вибротрамбовка SAMSAN TR 362 оснащена бензиновым 4-тактным двигателем Honda GX100, мощностью 2,2 кВт. Используется для уплотнения связных грунтов, а также сухих материалов, таких как песок, щебень и т.д. Благодаря своим небольшим габаритам и компактности, подходит для небольшого объема работ в узком и ограниченном пространстве, например в траншеях. Вибротрамбовка SAMSAN TR 362 отличается низким уровнем шума. За счет наличия 4-тактного двигателя, вибротрамбовка расходует меньше топлива. Интегрированный клапан обеспечивает плавный запуск и исключает необходимость смешивать топливо и масло. Дроссельная заслонка обеспечивает максимально стабильную работу. Вибротрамбовка оснащена специальными воздушными фильтрами, которые продлевают срок службы оборудования. Топливный бак из пластика не подвержен коррозии. Специальные соединения и уникальное исполнение башмака вибротрамбовки устраняют вибрацию, делая работу оператора более комфортной