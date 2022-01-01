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Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100
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Вибротрамбовки
    Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100
    Арт. X12922413
    Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100
    Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100
    Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100
      Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100
      Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100
      Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100

      Вибротрамбовка Samsan TR 362 двиг. Honda GX 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922413

      Характеристики

      Производитель
      		Samsan
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Ширина башмака, мм
      		265
      Длина башмака, мм
      		335
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вибротрамбовка SAMSAN TR 362 оснащена бензиновым 4-тактным двигателем Honda GX100, мощностью 2,2 кВт. Используется для уплотнения связных грунтов, а также сухих материалов, таких как песок, щебень и т.д. Благодаря своим небольшим габаритам и компактности, подходит для небольшого объема работ в узком и ограниченном пространстве, например в траншеях. Вибротрамбовка SAMSAN TR 362 отличается низким уровнем шума. За счет наличия 4-тактного двигателя, вибротрамбовка расходует меньше топлива. Интегрированный клапан обеспечивает плавный запуск и исключает необходимость смешивать топливо и масло. Дроссельная заслонка обеспечивает максимально стабильную работу. Вибротрамбовка оснащена специальными воздушными фильтрами, которые продлевают срок службы оборудования. Топливный бак из пластика не подвержен коррозии. Специальные соединения и уникальное исполнение башмака вибротрамбовки устраняют вибрацию, делая работу оператора более комфортной

        Преимущества

        • 4-тактный двигатель обладает низким уровнем шума и малой токсичностью
        • Трамбовка оборудована удобным рычагом дроссельной заслонки для плавной работы
        • Удобство работы оператора за счет гашения ударной и вибронагрузки на рукоятку трамбовки TR 362
        • Слоеная подошва из дерева и стали поглощает избыточную вибрацию
        • Двигатель защищен от повреждений защитной рамой