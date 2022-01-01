Видеоскоп Inspecto CONDTROL (Кондтрол) - современный прибор неразрушающего контроля и диагностики, предназначенный для осмотра труднодоступных и опасных участков на промышленных объектах, в электроэнергетике, при обслуживании автомобилей, в строительной отрасли и ЖКХ (сантехнике, электрике, вентиляции, кондиционировании).Видеоскоп Inspecto имеет пыле-влаго защиту зонда IP67, его можно погружать в воду или промывать проточной водой. Еще одним достоинством видеоскопа Inspecto является малый диаметр зонда, он составляет всего 9 мм, это позволяет осматривать труднодоступные объекты там, где другие видеоскопы бессильны из-за больших габаритов зонда.В гибкий зонд видеоскопа Inspecto CONDTROL встроен светодиодный фонарь для подсветки труднодоступных мест. 3 уровня яркости подсветки фонаря позволяет выбрать наиболее удобный уровень освещения осматриваемого объекта.ЖК дисплей размера 6,8см, с разрешением 320 x 240 пикселей позволяет просматривать изображение в отличном качестве.Технические характеристики:Камера: угол зрения 00 и 1800Камера: фокусное расстояние, см 8...10Камера: видимое расстояние, cv 5...15Диаметр камеры, мм 9Камера: подсветка светодиодДисплей: размер, см / разрешение, пикс 6,8 / 320x240Изображение/видео: формат / разрешение JPG/3 GP / 320x240Класс пыле/влагозащиты камеры и зонда IP 67Рабочая температура, 0С 0...+50Относительная влажность, % 10...85Длина зонда, cм 100Габаритные размеры, мм 210x110x105Вес с зондом, кг 0,48Источники питания / Время работы 4xAA / 5 ч