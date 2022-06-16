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Смеситель для ванны и душа Vidima Quadro ВА346АА (320 мм)
Арт. X16982850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель VIDIMA Quadro ВА346АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь.. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Трубчатый поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- Длина излива, мм: 320
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)