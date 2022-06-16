Смеситель для ванны и душа Vidima Quadro ВА346АА (320 мм)

Смеситель VIDIMA Quadro ВА346АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь.. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

Преимущества