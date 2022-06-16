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Смеситель для ванны и душа Vidima Quadro ВА346АА (320 мм)
5.0
2
11 450 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны и душа Vidima Quadro ВА346АА (320 мм)
Арт. X16982850
5.0
2
Смеситель для ванны и душа Vidima Quadro ВА346АА (320 мм)
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны и душа Vidima Quadro ВА346АА (320 мм)

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11 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16982850
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель VIDIMA Quadro ВА346АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь.. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа SmartFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Трубчатый поворотный излив
    • Угол поворота излива 360°
    • Длина излива, мм: 320
    • Аэратор Perlator
    • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
    • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)