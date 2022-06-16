Смеситель для ванны Vidima Practic BA342AA
Арт. Ю00000020183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель VIDIMA ПРАКТИК BA342AA для ванны и душа, с двумя ручками. Длинный поворотный S-излив длинной 250 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Маховики металлические. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: высокопрочный пластик
- Трубчатый поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- Длина излива, мм: 250
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
- Переключение «Ванна/Душ» и «Верхний душ/Ручной душ»: ручное (позволяет использовать функции “Верхний душ” и “Ручной душ” даже при очень низком давлении воды)