Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для ванны Vidima Practic BA342AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Vidima Practic BA342AA
    Арт. Ю00000020183
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Vidima Practic BA342AA

      Смеситель для ванны Vidima Practic BA342AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000020183
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель VIDIMA ПРАКТИК BA342AA для ванны и душа, с двумя ручками. Длинный поворотный S-излив длинной 250 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Маховики металлические. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

        Преимущества

        • Система облегченного монтажа SmartFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: высокопрочный пластик
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • Длина излива, мм: 250
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
        • Переключение «Ванна/Душ» и «Верхний душ/Ручной душ»: ручное (позволяет использовать функции “Верхний душ” и “Ручной душ” даже при очень низком давлении воды)