Смеситель для кухни Vidima Next BA375AA (излив 226 мм)

Основным материалом смесителей марки Vidima является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Чтобы смесители Vidima имели неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия. Компания Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации.

Преимущества