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Смеситель для кухни Vidima Next BA375AA (излив 226 мм)
5.0
2
8 970 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Vidima Next BA375AA (излив 226 мм)
Арт. X16982816
5.0
2
Смеситель для кухни Vidima Next BA375AA (излив 226 мм)
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Vidima Next BA375AA (излив 226 мм)

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8 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16982816
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Основным материалом смесителей марки Vidima является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%Чтобы смесители Vidima имели неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия. Компания Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации.

    Преимущества

    • Система усиленной фиксации StrongFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Трубчатый поворотный излив
    • Угол поворота излива 360°
    • Длина излива, мм: 226
    • Аэратор Perlator
    • Керамический картридж 40 мм H2O ACTIVE пр-ва Германии
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Система H2O Active (Water Active)
    • Функция HWTC
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Низкий уровень шума
    • Возможность установки нажимного донного клапана