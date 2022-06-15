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Смеситель для умывальника Vidima Fine ВА384АА (излив 98 мм)
Арт. X16982856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель однорычажный для умывальника Vidima "Fine" ВА384АА. В данной коллекции гармонично сочетаются простые изгибы и обтекаемые формы, смелый дизайн и функциональность.
Преимущества
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой излив
- Длина излива, мм: 98
- Аэратор Perlator
- Технология аэрирования воды Air+
- Самоочищающийся аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Функция HWTC
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Низкий уровень шума
- Возможность установки нажимного донного клапана