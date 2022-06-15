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Смеситель для умывальника Vidima Fine ВА384АА (излив 98 мм)
5.0
2
4 460 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Vidima Fine ВА384АА (излив 98 мм)
Арт. X16982856
5.0
2
Смеситель для умывальника Vidima Fine ВА384АА (излив 98 мм)
  • Персональная скидка

Смеситель для умывальника Vidima Fine ВА384АА (излив 98 мм)

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4 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
50 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16982856
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
50 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель однорычажный для умывальника Vidima "Fine" ВА384АА. В данной коллекции гармонично сочетаются простые изгибы и обтекаемые формы, смелый дизайн и функциональность. 

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Литой излив
    • Длина излива, мм: 98
    • Аэратор Perlator
    • Технология аэрирования воды Air+
    • Самоочищающийся аэратор
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Функция HWTC
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Низкий уровень шума
    • Возможность установки нажимного донного клапана