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Cмеситель Vidima Квадро BA244AA (129 мм, литой излив)
5.0
2
7 138 ₽
8 040 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Cмеситель Vidima Квадро BA244AA (129 мм, литой излив)
Арт. X1698205174
5.0
2
Cмеситель Vidima Квадро BA244AA (129 мм, литой излив)
  • Персональная скидка

Cмеситель Vidima Квадро BA244AA (129 мм, литой излив)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -902 ₽
7 138 ₽
8 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1698205174
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -902 ₽
7 138 ₽
8 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель VIDIMA Квадро BA244AA – это удобный и надежный двухрычажный смеситель для раковины. Выполненный в классическом стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Смеситель компактен, гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: аэратор Perlator, керамический картридж, гибкая подводка.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Литой излив
    • Угол поворота излива 360°
    • Длина излива, мм: 129
    • Аэратор Perlator
    • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Возможность установки нажимного донного клапана