Смеситель для умывальника Vidima Лайф ВА357АА (R-излив, 99 мм)

Преимущества

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Материал рукоятки: высокопрочный пластик

Трубчатый поворотный излив

Угол поворота излива 360°

Длина излива, мм: 99

Аэратор Perlator

Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки нажимного донного клапана

Смеситель VIDIMA ЛАЙФ ВА357АА – это удобный и надежный двухрычажный смеситель для раковины. Выполненный в классическом стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Смеситель компактен, гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: аэратор Perlator, керамический картридж, гибкая подводка.