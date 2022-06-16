Смеситель для умывальника Vidima Лайф ВА357АА (R-излив, 99 мм)
Арт. X16982050
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
- Смеситель VIDIMA ЛАЙФ ВА357АА – это удобный и надежный двухрычажный смеситель для раковины. Выполненный в классическом стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Смеситель компактен, гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: аэратор Perlator, керамический картридж, гибкая подводка.
Преимущества
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: высокопрочный пластик
- Трубчатый поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- Длина излива, мм: 99
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Возможность установки нажимного донного клапана