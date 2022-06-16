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Смеситель для умывальника Vidima Лайф ВА357АА (R-излив, 99 мм)
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для умывальника Vidima Лайф ВА357АА (R-излив, 99 мм)
    Арт. X16982050
    5.0
    2
    Смеситель для умывальника Vidima Лайф ВА357АА (R-излив, 99 мм)

      Смеситель для умывальника Vidima Лайф ВА357АА (R-излив, 99 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16982050
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель VIDIMA ЛАЙФ ВА357АА – это удобный и надежный двухрычажный смеситель для раковины. Выполненный в классическом стиле, он станет отличным дополнением любого интерьера. Смеситель компактен, гладкая хромированная поверхность стойко переносит воздействие влаги и легко чистится. Другие особенности модели: аэратор Perlator, керамический картридж, гибкая подводка.

        Преимущества

        • Система облегченного монтажа EasyFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: высокопрочный пластик
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • Длина излива, мм: 99
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Возможность установки нажимного донного клапана