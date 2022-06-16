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Смеситель для ванны и душа Vidima Next BA371AA
5.0
2
9 460 ₽
12 120 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны и душа Vidima Next BA371AA
Арт. Ю00000026865
5.0
2
Смеситель для ванны и душа Vidima Next BA371AA
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны и душа Vidima Next BA371AA

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вход в личный кабинет
  • -2 660 ₽
9 460 ₽
12 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000026865
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 660 ₽
9 460 ₽
12 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Настенный смеситель Vidima NEXT BA371AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен коротким изливом, самоочищающимся аэратором с технологией аэрирования воды Air+. 

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа SmartFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Литой излив
    • Длина излива, мм: 167
    • Аэратор Perlator
    • Технология аэрирования воды Air+
    • Самоочищающийся аэратор
    • Керамический картридж 40 мм H2O ACTIVE пр-ва Германии
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Система H2O Active (Water Active)
    • Функция HWTC
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Низкий уровень шума
    • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
    • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)