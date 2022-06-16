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Смеситель для ванны и душа Vidima Next BA371AA
Арт. Ю00000026865
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Настенный смеситель Vidima NEXT BA371AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен коротким изливом, самоочищающимся аэратором с технологией аэрирования воды Air+.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой излив
- Длина излива, мм: 167
- Аэратор Perlator
- Технология аэрирования воды Air+
- Самоочищающийся аэратор
- Керамический картридж 40 мм H2O ACTIVE пр-ва Германии
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Система H2O Active (Water Active)
- Функция HWTC
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Низкий уровень шума
- Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)