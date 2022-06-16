Смеситель для ванны и душа Vidima Next BA371AA

Преимущества

Система облегченного монтажа SmartFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь



Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный

Литой излив

Длина излива, мм: 167

Аэратор Perlator



Технология аэрирования воды Air+

Самоочищающийся аэратор

Керамический картридж 40 мм H2O ACTIVE пр-ва Германии

Диапазон движения рукоятки: 100°

Система H2O Active (Water Active)

Функция HWTC

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Низкий уровень шума

Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии

Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)

Настенный смеситель Vidima NEXT BA371AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен коротким изливом, самоочищающимся аэратором с технологией аэрирования воды Air+.