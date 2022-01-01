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Смеситель д/умывальника Vidima Некст BA366AA
Арт. X16982820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для умывальника VIDIMA Некст BA366AA устанавливается на раковину в ванной комнате. Современная технология Air+ обеспечивает мягкую подачу воды и насыщение ее пузырьками воздуха. Стильный корпус устройства гармонично вписывает его как в современный, так и в классический интерьер. Ограничение максимальной температуры воды защищает пользователя от ожогов, а также позволяет экономить горячую воду.
Преимущества
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой излив
- Длина излива, мм: 105
- Аэратор Perlator
- Технология аэрирования воды Air+
- Самоочищающийся аэратор
- Керамический картридж 40 мм пр-ва Германии
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Система H2O Active (Water Active)
- Функция HWTC
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Возможность установки нажимного донного клапана