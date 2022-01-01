Смеситель д/умывальника Vidima Некст BA366AA

Преимущества

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный

Литой излив

Длина излива, мм: 105

Аэратор Perlator

Технология аэрирования воды Air+

Самоочищающийся аэратор

Керамический картридж 40 мм пр-ва Германии

Диапазон движения рукоятки: 100°

Система H2O Active (Water Active)

Функция HWTC

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки нажимного донного клапана

Смеситель для умывальника VIDIMA Некст BA366AA устанавливается на раковину в ванной комнате. Современная технология Air+ обеспечивает мягкую подачу воды и насыщение ее пузырьками воздуха. Стильный корпус устройства гармонично вписывает его как в современный, так и в классический интерьер. Ограничение максимальной температуры воды защищает пользователя от ожогов, а также позволяет экономить горячую воду.