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Смеситель д/умывальника Vidima Некст BA366AA
4 700 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель д/умывальника Vidima Некст BA366AA
Арт. X16982820
Смеситель д/умывальника Vidima Некст BA366AA
  • Персональная скидка

Смеситель д/умывальника Vidima Некст BA366AA

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4 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16982820

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для умывальника VIDIMA Некст BA366AA устанавливается на раковину в ванной комнате. Современная технология Air+ обеспечивает мягкую подачу воды и насыщение ее пузырьками воздуха. Стильный корпус устройства гармонично вписывает его как в современный, так и в классический интерьер. Ограничение максимальной температуры воды защищает пользователя от ожогов, а также позволяет экономить горячую воду.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Литой излив
    • Длина излива, мм: 105
    • Аэратор Perlator
    • Технология аэрирования воды Air+
    • Самоочищающийся аэратор
    • Керамический картридж 40 мм пр-ва Германии
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Система H2O Active (Water Active)
    • Функция HWTC
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Возможность установки нажимного донного клапана