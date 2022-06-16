Смеситель для ванны Vidima Практик ВА343АА

Смеситель VIDIMA ПРАКТИК BA343AA для ванны и душа, с двумя ручками. Длинный поворотный S-излив длинной 320 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Маховики металлические. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

Преимущества