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Смеситель для ванны Vidima Практик ВА343АА
5.0
2
7 900 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Vidima Практик ВА343АА
    Арт. Ю00000028611
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Vidima Практик ВА343АА

      Смеситель для ванны Vidima Практик ВА343АА

      7 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000028611
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      7 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель VIDIMA ПРАКТИК BA343AA для ванны и душа, с двумя ручками. Длинный поворотный S-излив длинной 320 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Маховики металлические. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

        Преимущества

        • Система облегченного монтажа SmartFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: высокопрочный пластик
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • Длина излива, мм: 320
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
        • Переключение «Ванна/Душ» и «Верхний душ/Ручной душ»: ручное (позволяет использовать функции “Верхний душ” и “Ручной душ” даже при очень низком давлении воды)